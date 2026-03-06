Salta: se registraron más de 1600 casos de síndrome gripal en lo que va del año

inicia sesión o regístrate.
El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 7, comprendida entre el 15 y el 21 de febrero.
Virus respiratorios
En la última SE, en Salta se notificaron 275 casos de síndrome gripal, totalizando 1687 positivos en lo que va del año. Los virus que circulan son influenza A, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus y rhinovirus.
El rango etario más afectado en este periodo es el comprendido entre los 5 y 9 años, con 228 casos, lo que representa el 13,5% del total. Seguido por los jóvenes de 25 a 34 años, con 205 casos y por los adultos de 45 a 64 años, con 194 casos.
Además, hasta la SE 7, se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:
- Bronquiolitis en menores de 2 años: 80 casos – Acumulado: 556
- Neumonía: 92 casos – Acumulado: 543
- COVID-19: No hubo nuevos casos - Acumulado: 3
La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, informó que, en la última semana epidemiológica, hubo 6 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia.
Enfermedades inmunoprevenibles
- No se han notificado casos de coqueluche.
- Se registró 1 caso de varicela. El acumulado anual es de 40.
- No se han notificado nuevos casos de parotiditis. Acumulado: 2 casos
- No hubo casos de sarampión.
- No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.
- Se ha confirmado 1 caso de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 17 casos.
- No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.
Hepatitis Virales
No se registraron nuevos casos en la SE 7. El acumulado anual es de 5 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.
De ellos, se han notificado 1 en el departamento Capital, 1 en Cafayate y 3 en San Martín.
Actualmente hay 2 en estudio y 14 fueron descartados.
Arbovirosis
No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.
Actualmente hay 228 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 196 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 30 están en estudio.
Se han registrado 21 nuevos casos de chikungunya, siendo el acumulado de 51 positivos.
A la fecha se registran 47 sospechosos para chikungunya que se encuentran en estudio. Respecto a zika se descartaron por laboratorio 2 sospechosos y 10 están en estudio.
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
· Salmonelosis: Se ha notificado un caso de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 8.
· Botulismo: No se registraron casos.
· Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 2
· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron casos.
· Diarrea aguda: se registraron 1496 casos en la SE 7. El acumulado de casos es de 9794.
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
· No se han notificado casos de leishmaniasis cutánea humana.
· No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 1 caso.
· No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana.
· No hubo casos nuevos de lepra. Acumulado: 3 casos
· No se notificaron casos de micosis profunda.
Enfermedades zoonóticas
· No hubo casos de araneismo. Acumulado: 4 casos
· Se ha notificado 11 casos de picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 133 casos.
· Se ha notificado 1 caso de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR). El acumulado, en lo que va del año en APR es de 120 casos.
· Hubo tres casos de ofidismo, de la especie Yarará. Acumulado: 19 casos
· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 1 caso
· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 5 casos
· No se notificaron nuevos casos de hidatidosis. Acumulado: 7 casos
· Se notificó un caso de hantavirosis. Acumulado: 6 casos
· No hubo casos de psitacosis.
· No hubo casos de leptospirosis.
· No hubo casos de rabia animal.