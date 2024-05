Gimnasia ansía volver al triunfo en el Gigante del Norte

Gimnasia y Tiro, con la necesidad y el propósito de volver a la victoria, afronta una prueba sumamente exigente frente a Nueva Chicago, al que recibe hoy en el Gigante del Norte, a partir de las 16, en el encuentro que cierra la decimocuarta fecha de la Primera Nacional, zona B.

El albo buscará dejar los tres puntos en casa, un objetivo que se le viene haciendo esquivo desde hace dos partidos de forma consecutiva, aunque todo se centra en su última presentación de local, donde igualó con Gimnasia de Jujuy cero a cero, ya que de visitante todavía no conoce el sabor de la victoria.

Rubén Darío Forestello, técnico millonario, tendría pensado realizar una variante en el equipo, en comparación con el que empató frente al lobo mendocino el domingo pasado, 0 a 0.

El entrenador albo, como se preveía, hará un cambio en la última línea teniendo en cuenta que Ezequiel Neira está en condiciones de retornar a la titularidad tras cumplir una fecha de sanción (5 amarillas).

Con la vuelta del marcador central, Isaac Monti, quien cubrió su ausencia en el partido pasado e hizo su debut oficial, volvería a ocupar un lugar en el banco de relevos.

La única posibilidad de que Monti pudiera haber continuado entre los once era si Ignacio Sanabria, que se retiró lesionado en Mendoza, no estaba en condiciones de jugar, algo que no sucedió porque el defensor superó sin problemas la molestia física (golpe).

En cuanto al sistema táctico, Yagui Forestello mantendría la misma fórmula que utilizó en los últimos partidos: 5-4-1.

Por su parte, Nueva Chicago, con un punto más que el albo en la tabla, viene de derrotar a Mitre de Santiago del Estero por 1 a 0.