Jennifer Lopez lloró al hablar del apoyo que recibe de Ben Affleck, su esposo

En abril de 2021, Jennifer Lopez y Ben Affleck se dieron una segunda oportunidad, reavivando su romance 18 años después de que se separaron por primera vez en 2003. “Lo que él dijo, lo que vio en mí y lo que me hizo creer sobre mí misma, solo puede provenir del amor”, comentó entre llantos en The Greatest Love Story Never Told, su nuevo documental estrenado horas atrás.