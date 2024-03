VIDEO. Se confirmó el abandono de Agostina de "Gran Hermano" tras las amenazas recibidas de Furia

A medida que van pasando las semanas, la convivencia en la casa de Gran Hermano (Telefe) se pone cada vez más tensa, por los enfrentamientos que tienen los participantes. Agostina venía atravesando momentos muy difíciles, ya que, durante los últimos días tuvo varios cruces con algunos de sus compañeros. Y el detonante de este domingo fue la eliminación de Lisandro, que la motivó a tomar una drástica decisión: abandonar el juego.

A pesar de que fueron momentos tensos, la participante intentó mantener la calma. Hasta que, el sábado, en la cena de nominados, Agos tuvo un fuerte enfrentamiento con Furia, que fue un antes y un después en su estadía en el reality. Es que, en esa comida ella y Juliana se dijeron de todo y entre insultos y amenazas cruzadas, la doble de riesgo le advirtió: "Afuera te hago mier....".

Dicho esto, en la gala de eliminación del domingo, luego de ser salvada por el público, la policía expresó su deseo de abandonar la casa. Y al parecer, lo hizo. Es que, pese a que Santiago del Moro, el conductor del programa, intentó calmarla, ella siguió firme en su postura y se fue.

Las declaraciones de Santiago del Moro confirmando el abandono de Agostina de Gran Hermano

"Hoy empieza otra etapa. Esto cambia mucho de un día para el otro. Agostina se fue anoche a la madrugada. Les quiero contar, en un momento cuando ella me dice 'me quiero ir', yo le dije 'te podés ir ahora'. Toda la gente que está ahí es adulta y nadie nunca le cerró la puerta a nadie que se quiera ir. Entonces si vos te quedás es porque te bancás las condiciones de juego y te podés ir cuando vos quieras", aseguró Santiago del Moro este lunes en su programa de radio.

Y agregó: "A mí lo que no me gustó es que en la salida de Licha, que se merecía una gran salida porque fue un gran participante, y era su momento, lo tapó ella a él. Él se estaba despidiendo de sus amigos, despidiéndose de la casa; ella a los gritos diciendo 'me voy, me voy, me voy'".