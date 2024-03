Campo Quijano: Polémica por un cuadro de la Virgen con los senos al aire

Un enorme cuadro de unos 2 metros de altura con la llamativa pintura de la Virgen María con sus senos al desnudo ha despertado inusitados comentarios en Campo Quijano, en plena Semana Santa. La obra es del joven artista Lautaro Rojas, quien ha creado alrededor de ochenta obras con temáticas relacionadas con la mujer, su espiritualidad y las energías. Para algunos es una pintura surrealista, mientras que para otros es un acto osado y transgresor.

El cuadro se encuentra en la vereda del negocio familiar, justo en plena avenida 9 de Julio del pueblo y a pocos metros de la parroquia Santiago Apóstol. La obra lleva por título "Inmaculada Concepción" y forma parte de una serie de creaciones que Lautaro expone en varios lugares de Campo Quijano. Lo inusual de la situación es que algunos feligreses se acercaron al cura del pueblo para expresar su descontento con la obra, considerándola "atrevida" desde la perspectiva católica.

El sacerdote Sergio Chauque no se pronunció públicamente sobre la polémica, limitándose a decir entre sus allegados que se trata de una expresión libre y artística, y que aquellos con dudas sobre la interpretación de la obra deberían consultar al joven artista.

Vecinos y turistas que pasan frente al negocio de Rojas observan el cuadro. Algunos, especialmente las personas mayores, muestran disimuladamente su desaprobación, mientras que otros felicitan al artista por sus obras inspiradas en la mujer.

La Virgen de la Leche muestra su seno amamantando al Niño Jesús. Es un tema muy antiguo que se origina en las primeras expresiones del arte cristiano, en el siglo IV de nuestra era.

Según Lautaro, de 25 años, como creyente siempre quiso retratar a la Virgen. "En esta ocasión la pinté en un estado de Sagrada Concepción, cuando María es visitada por el Espíritu Santo. Respecto a la desnudez de la Virgen, es expresión de la belleza femenina. Mostrar los pechos de una mujer no tiene nada de malo, sino que es una forma de expresar la divinidad".

El cuadro se aprecia a los lejos. Su tamaño es de 130 cm x 183 cm. Con la técnica de pintura con acrílico, la imagen de la Virgen con los ojos cerrados y con una expresión muy femenina en su rostro tiene un abanico de colores vivos, y resalta a un paloma con sus alas abiertas y el sagrado corazón.

Obras surrealistas

Lautaro sigue trabajando en sus obras, buscando mejorar cada día. Actualmente está cursando el tercer año de la carrera de Profesorado de Bellas Artes. Su enfoque en retratar mujeres y explorar la espiritualidad y las energías lo ha llevado a crear obras que generan debate y reflexión.

"Me especializo en retratar mujeres, me apasiona expresar la feminidad de manera divina. En algunos de mis cuadros he capturado la divinidad de la Virgen, al igual que la de muchas otras mujeres. Me interesa profundamente la espiritualidad y las energías". Lautaro, conocido por su carácter amable y respetuoso, tiene distribuidas una serie de cuadros suyos en distintos comercios de Quijano para que conozcan sus trabajos. En una heladería, una confitería, en espacios de amigos, en todos los lugares donde los vecinos interesados en el arte puedan apreciar sus trabajos.