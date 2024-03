Cristina Kirchner le respondió a Javier Milei: "Lo hacía más valiente"

La ex vicepresidente Cristina Kirchner arremetió fuertemente contra el presidente Javier Milei, luego de que el mandatario la responsabilizara por el aumento "automático" que iban a recibir los funcionarios del Gobierno nacional.

La ex vicepresidente Cristina Kirchner arremetió fuertemente contra el presidente Javier Milei, luego de que el mandatario la responsabilizara por el aumento "automático" que iban a recibir los funcionarios del Gobierno nacional.

“Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, escribió la exvicepresidente en su cuenta de red social "X".

Esta última frase, la hizo en mención al escándalo por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, en el marco de la cuarentena por COVID-19, en la cual Alberto Fernández responsabilizara a su mujer.

Tras conocerse aquel episodio, el ex presidente se disculpó e intentó excusarse por lo ocurrido. "Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho", dijo en ese momento.