Gustavo Sáenz: "Hoy no considero volver al PJ"

El intendente de Salta, Gustavo Sáenz brindó esta mañana una conferencia de prensa para referirse, entre otros temas a la reciente apertura del PJ después de la mala elección del partido en la provincia. Sin embargo, el funcionario fue tajante y descartó por el momento volver al partido del que formó parte años atrás.

"En los momento difíciles se abren las puertas, pero las puertas se cerraron durante mucho tiempo. Lo importante no es de dónde venimos sino hacia dónde vamos y hoy no está en mí volver al PJ", remarcó ante los medio presentes y acompañado por los candidatos que resultaron electos: Matías Cánepa (concejal electo), Bettina Romero (diputada provincial electa) y Martín Grande (diputado nacional electo). El intendente de todos modos opinó sobre lo que considera que el partido necesita. "El PJ necesita renovación y autocrítica seria. La gente no vota partidos, vota personas y se hace difícil después del kirchnerismo reconstruir los partidos. Y con Cristina al medio de todo esto, por más que se abran todas las puertas, eso será difícil", remarcó.

“Si Macri se presenta para la reelección probablemente estemos como aliados de él”

Sáenz también hizo un repaso a lo fueron las elecciones recientes en las que reconoció el traspié en las PASO que fue revertido después de que Marcos Peña, jefe de Gabinete de la Nación, le indicara rearmar la estrategia. "Recorrimos cada uno de los rincones de la ciudad, logramos un resultado muy bueno para nuestro frente y por eso quiero agradecer a los salteños", sostuvo desde la instalación montada en el Hotel Salta.

“Si Macri se presenta para la reelección probablemente estemos como aliados de él”, dijo también y sobre Sergio Massa destacó que “son grandes amigos”. “Él tiene el gran desafío de renovar el peronismo. Si Cristina sigue dentro del PJ no hay posibilidad de renovación, hizo un desquicio con los partidos políticos”.

Sobre su futuro político y las posibilidades de una candidatura a la gobernación, el líder de Un Cambio para Salta dijo: “No es tiempo de pensar en candidaturas ni peleas entre políticos, es tiempo de trabajar. Todos aspiramos a seguir creciendo, pero cada cosa tiene su tiempo”.

“Yo no hice cambios de gabinete después de las Paso porque que los que ganan o pierden son los candidatos. Yo no estoy en lugar del gobernador pero esa decisión no es la que hubiera tomado.



Sáenz remarcó que fue el único que creía que Durand Cornejo podría dar vuelta la elección. “La gente va a seguir confiando en nosotros porque somos el mismo frente de 2015”.