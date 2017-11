El gobernador Urtubey demandó austeridad a los nuevos ministros

Con la asunción de los nuevos ministros, el gobernadorJuan Manuel Urtubeyse propone imprimirle una bocanada de aire fresco a sus dos últimos años de gestión. Así lo expresó ayer en el mensaje que dio en el Grand Bourg, tras la toma de juramento a los seis funcionarios que, junto a los que fueron confirmados en sus cargos, lo acompañarán en la cuenta regresiva para la culminación de su mandato de 12 años al frente del Poder Ejecutivo.

Urtubey manifestó su firme confianza en la capacidad de los hombres y mujeres que eligió para la difícil empresa que le espera. Sus principales sostenes serán, sin duda, Fernando Yarade como jefe de Gabinete, y Marcelo López Arias como jefe de la cartera Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

En consonancia con la crisis económica que afecta a la provincia, el mandatario recomendó austeridad a los flamantes ministros, sin que ello implique reducir la prestación de servicios esenciales, como salud, educación, seguridad y justicia. “Necesitamos ser más eficientes que nunca, mejorar la asignación de recursos, pero fundamentalmente necesitamos que la austeridad en la gestión no solo sea gestual”, expresó Urtubey. En ese sentido, ratificó su firme decisión de cumplir a rajatabla con el proyecto de gobierno que inició en 2007.

Al mismo tiempo, aseguró que a los dos años de mandato que le quedan no los utilizará como plataforma para alguna apetencia personal. “No hay nadie en mi equipo, y me incluyo, cuya función como servidor público pretenda usarla de trampolín para una función electoral o la que sea”, sentenció.

“En los diez años de gestión que llevamos pudimos lograr una transformación histórica en nuestra provincia”, dijo. Urtubey refirió que la reducción de un 20 por ciento de los ministerios, secretarías y subsecretarías, guarda relación con medidas que en igual sentido adoptó el Gobierno nacional.

“Esto nos obligó a incorporar a nuevos hombres y mujeres y ellos ahora tienen la responsabilidad de darle continuidad a nuestra gestión. Lo primero que tenemos que tener en claro es que aquí hay un equipo, que ninguno viene a servirse del Estado, sino a servir al pueblo salteño”, destacó.

Contexto difícil

El ministro Yarade reconoció que asume en un contexto difícil, pero dijo que está dispuesto a hacer su aporte para que Salta pueda recomponer la situación. El nuevo funcionario denunció haber recibido una amenaza en su celular el lunes a la noche.

“Al partido no se lo traiciona” decía el texto que le llegó, luego de que hablara públicamente de la necesidad de revisar la cantidad de personal en el Estado.

Explicó que las provincias tienen hoy un déficit consolidado de 87 mil millones de pesos y que la Nación, con las nuevas medidas económicas, está buscando reducirlo a la mitad. “No es tarea fácil, pero nosotros hemos dado muestras de que lo queremos hacer”, expresó el jefe de Gabinete.

El funcionario refirió que la decisión del gobernador de reducir los ministerios “la vamos a acompañar con fuertes medidas de austeridad y contención del gastos”. Frente a lo expuesto sostuvo que, si se cumple con este cometido, el año próximo podrán encontrar el equilibrio.

Yarade no descartó la posibilidad de que el Estado recurra a nuevos créditos. “Nos encantaría no hacerlo, pero en una transición seguramente lo vamos a tener que hacer”, dijo. Y agregó: “Pero al mismo tiempo vamos a buscar la forma de generar recursos propios para tener un mayor horizonte fiscal”. A su juicio el objetivo que se propone Urtubey es posibilitar que la Provincia maneje una aceptable relación ingreso-deuda. “Ya lo está haciendo, pero hay una cuestión coyuntural como consecuencia de la reducción de los ingresos abruptos por parte de la Nación”, afirmó.

Sobre esta cuestión indicó que “hay decisiones que son muy buenas desde lo competitivo, pero muy complejas desde el orden fiscal”. Puso como ejemplo que cada resolución que afecta el impuesto a las ganancias impacta fuertemente en la coparticipación. “Vamos a buscar generar mayores recursos para no perder el equilibrio. Sabemos que cuando un Estado está desequilibrado, la única forma de equilibrar es a través del endeudamiento”, graficó.

El jefe de Gabinete anunció que hoy se dará a conocer el contenido de los decretos relacionados con la restructuración de los ministerios que dispuso el Gobernador.

