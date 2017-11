En Tribunales, Jorge Brito negó estar detrás de la compra de la exCiccone

El banquero Jorge Brito negó hoy por escrito haber estado detrás del financiamiento de Ciccone Calcográfica, hecho por el cual fue imputado durante la indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo. En el escrito también negó conocer al arrepentido Alejandro Vandenbroele, a José María Núñez Carmona y a los antiguos dueños de la empresa.

Brito se presentó esta mañana ante el juez federal Ariel Lijo y con un escrito se puso a disposición del juzgado en el que también indicó que una vez que se conozcan los elementos por los que lo citan ampliará su declaración.

La causa

Lijo citó a indagatoria a Brito luego de que Alejandro Vandenbroele , presunto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou y arrepentido en la causa de la ex imprenta Ciccone, lo nombró en su declaración. No sólo a él, sino a otros dos pesos pesados del sistema: Ricardo Echegaray, ex director de la AFIP, y Gildo Insfrán, gobernador de Formosa.

Vandenbroele dijo ante el juez que Brito y otro banquero, Raúl Moneta -declarado inimputable como consecuencia de un ACV-, habían capitalizado la imprenta para sacarla de la quiebra. Y agregó una segunda acusación sobre el dueño del Macro: fue quien le pagó una mensualidad para que no hablara y, a su abogado, los honorarios.