San Antonio y un triunfo de oro frente a Central Norte

Con goles de Carlos Figueroa y Mauricio Haro, San Antonio quedó como único líder de la Copa de Oro del Torneo Anual que organiza la Liga Salteña, tras vencer a Central Norte 2 a 1 en de la 11ª fecha.

En el primer tiempo, a los 12’, Carlos Figueroa puso arriba a San Antonio. El juego se complicó para el cuervo con la expulsión de Facundo Zapiola pero sobre el final de la primera mitad, el arquero Lucas Rodríguez, desde los doce pasos, decretó el empate para Central.

En el complemento, la villa tuvo un penal a favor pero Gabriel Ramos amagó antes de patear y el árbitro le anuló el gol. Además, el cuervo sufrió otras dos expulsiones (Enríquez y Lucas Rodríguez) y esto lo aprovechó el rival ya que a los 35’, Mauricio Haro puso el 2 a 1.

San Antonio formó con Nicolás Villarreal; Farid Aguirre, Luis Velázquez y Fernando Acevedo; Atilio Rojas, Lautaro Gallardo, Mario Campos y Carlos Figueroa; Mauricio Haro; Fabricio Rojas y Facu Botelli.

En tanto, Central lo hizo con Rodríguez; Facu Zapiola, Gastón Enríquez, Axel Paz y Luis Torrejón; Gian Franco Arellano, Sandro Llanos, Julián Patiño y Luciano Villafañe; Federico Rojas y Nico Santillán.

Las posiciones:

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.

San Antonio 11 7 4 0 16 10 21

Pellegrini 11 5 4 2 26 15 19

Juventud 11 4 5 2 15 11 17

C. Norte 11 5 2 4 20 20 17

Primavera 11 4 4 3 13 12 16

Gimnasia 11 2 3 6 16 21 9

Peñarol 11 2 3 6 15 26 9

Mitre 11 1 5 5 13 19 8



Resultados

Juventud 1 - Primavera 0

Mitre 2 - Gimnasia y Tiro 2

Peñarol 1 - Pellegrini 3

San Antonio 2 - C. Norte 1



La que viene (12ª Fecha)

Central Norte vs. Juventud

Peñarol vs. San Antonio

Pellegrini vs. Mitre

Vª Primavera vs. Gimnasia

