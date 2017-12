Macri pidió "reglas claras" en el comercio internacional

El presidente Mauricio Macri sostuvo ayer que "los problemas de la OMC se resuelven con más OMC", mientras aseguró que busca "un comercio justo basado en reglas claras".

Al encabezar la ceremonia inaugural de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se realizará hasta el 13 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, destacó que "es responsabilidad de todos afrontar los desafíos del siglo XXI".

"La Argentina quiere contribuir para un desarrollo equitativo y sostenible", destacó el jefe de Estado y resaltó que la cumbre de la OMC "coincide con una nueva etapa de la Argentina que despierta entusiasmo".

"Permite renovar el firme compromiso con el sistema multilateral de comercio", aseguró y apuntó: "Es un claro gesto de apoyo al multilateralismo".

"Estamos convencidos de que el camino es un mundo abierto", enfatizó Macri frente a mandatarios de la región, mientras apuntó: "Los problemas de la OMC se resuelven con más OMC".

Evaluó, además, que hay un "objetivo compartido de un comercio justo basado en reglas claras".

"Los invito a avanzar en los consensos necesarios para que las reglas del comercio estén en sintonía con la realidad del siglo XXI", apuntó.

Consideró que se debe "trabajar y dar pasos concretos en los objetivos planteados", mientras aseguró que pretende hacer un "aporte significativo para el comercio internacional".

Evaluó, así: "Más beneficio colectivo, más estaremos en la dirección correcta".

"Tenemos razones para ser optimistas", apuntó Macri y destacó: "Este camino debemos transitarlo juntos".

"Esta conferencia nos brinda una oportunidad histórica. Es importante que sigamos creyendo en este sistema y sus reglas", analizó luego de que los presidentes y altas autoridades del evento firmaran la "Declaración de Buenos Aires", que fue leída por el canciller Jorge Faurie.

En el acto de inauguración de la conferencia, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, pidió "garantizar" el acceso de su producción agropecuaria a "todos los mercados del mundo".

"Pedimos oportunidades sobre bases claras para todos.

Comprometemos nuestro esfuerzo para materializar el contenido de lo firmado", subrayó.

Puntualizó además: "La dignidad y el bienestar de la gente son o deberían ser nuestra razón fundamental por la que todos nosotros estamos aquí".

Por su parte, el primer mandatario de Paraguay, Horacio Cartes, consideró que lo firmado este domingo "permitirá reafirmar el compromiso hacia el sistema multilateral del comercio".

Aseguró que apunta a "profundizar el sistema multilateral que contribuya al desarrollo social e inclusivo".

"La prioridad de nuestra región sigue siendo la reforma del comercio agrícola sin afrontar aranceles prohibitivos, sin tropezar con las barreras invisibles que representan los subsidios", afirmó.

El presidente de Brasil, Michael Temer, consideró que "el multilateralismo es un sistema que probó su utilidad".

.No se lograron consensos

El presidente del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Javier Karim, confirmó ayer en la sesión de apertura de la XI Conferencia Ministerial (MC11) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que los miembros de la entidad no lograron consensos sobre los temas de negociación ni sobre un documento final del encuentro.

“No pudimos vencer todas las diferencias entre los miembros”, aseguró Karim al hablar en la sesión inaugural, en la que enumeró los temas de la agenda de la MC11, resumió el estado de las negociaciones y realizó un balance de los avances de la OMC desde la última conferencia, en Nairobi en 2015, entre los que destacó la puesta en vigencia del Acuerdo de Facilitación de Comercio.

“Los ministros tendrán que considerar y determinar el rumbo de la Organización Mundial de Comercio”, enfatizó Karim en referencia a los cuestionamientos del sistema multilateral por parte de algunos miembros y de la continuidad de la agenda de la Ronda de Doha. “Hubo buenos avances pero no pudimos vencer todas las diferencias entre los miembros, algunas sensibles”, explicó sobre el proyecto de Declaración Ministerial, sobre el que no se pudo consensuar un borrador en las negociaciones en Ginebra antes de llegar a Buenos Aires.

Objetivos

De mínima, Argentina busca la preservación del statu quo: con Estados Unidos embanderado en un mayor proteccionismo, los preceptos de libre comercio de la OMC parecen más discutibles que nunca. La organización argentina se contentaría con lograr una declaración que ratifique las reglas de juego.

Marcha contra el “dios dinero”

Organizaciones sociales y el gremio ATE marcharon ayer desde el Obelisco para repudiar la realización de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Son instancias donde se concentran los que gestionan el capitalismo a nivel mundial que están regidos, como dice el papa Francisco, por el dios dinero fomentando cada vez más esquemas de exclusión. La liberalización del comercio promueven esa exclusión, generando un mundo inviable”, señaló el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.