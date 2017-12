Sorpresivo desplazamiento del secretario Matías  Uriburu

El secretario de Asuntos Agrarios, Matías Uriburu Austerlitz, dejó sorpresivamente su cargo, apenas un mes y cinco días después de haber asumido.

No hubo un comunicado formal, pero fuentes de la primera línea de Gobierno informaron que se trató de una decisión de la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini. El detonante habría sido, según esas fuentes, “diferencias en la ejecución de metas definidas en el Ministerio. La decisión se debió a que se está trabajando en un plan de Gobierno con metas definidas a las cuales Uriburu manifestó diferencias en su ejecución, razón por la cual la Ministra solicitó su renuncia”, consignaron esas fuentes.

Si bien la ministra ya tiene un reemplazante “in péctore”, su nombre se conocería recién en los próximos días.

Otras fuentes oficiales ofrecieron otra versión de los desacuerdos. Uriburu había sido designado por decisión personal de Paula Bibini. El ahora exsecretario proviene, como ella, del sector privado y contaba con fuerte aval, aseguran, de la Rural y Prograno. Además, según esas versiones, exhibe un carácter muy tenaz al momento de tomar decisiones.

No solo se trataría de una cuestión temperamental. Uriburu fue severo crítico de la gestión del actual gobierno mientras actuó en el gremialismo empresario y, al parecer, no disimulaba sus diferencias, políticas y personales, con algunas figuras del oficialismo, a pesar de su condición de funcionario clave en el área agropecuaria.

Desde los sectores productivos se notaba la sorpresa, pero más allá de las versiones, el silencio de los protagonistas impedía encontrar las verdaderas razones de la crisis.

Los allegados de Uriburu sostienen que no fue una renuncia por mutuo acuerdo.

Además, si bien en el Gobierno lo niegan en forma enfática, muchos tienen la certeza de que las desinteligencias no se produjeron con Bibini sino con exfuncionarios y que la decisión fue dispuesta por el propio gobernador. Así lo consignó el portal AgroNoa.

De todas maneras, esta temprana crisis en un gabinete recién estrenado y en un ministerio con funcionarios de perfil empresarial llamó poderosamente la atención.

Un área crítica

En los 35 días en funciones, Uriburu desarrolló intensa actividad. Ante las quejas de los productores del sur provincial por la inacción frente la plaga de langostas, aseguró que “la responsabilidad primaria de esta crítica situación es de los productores, quienes no denunciaron a tiempo la aparición de las plagas”. Sin embargo, comprometió la aplicación de siete millones de pesos del presupuesto provincial para combatir al insecto. Con ese propósito, firmó un convenio con directivos de la Federación de Entidades Rurales Salteñas (Federsal), Javier Elizalde y de Prograno, Lisandro de los Ríos, para entregar esos fondos para que los productores adquieran el equipamiento, productos y elementos necesarios para afrontar la estrategia de monitoreo y control de la plaga.

La semana anterior Uriburu encabezó una comitiva que recorrió Metán, El Galpón y Rosario de la Frontera para compartir ideas y escuchar a técnicos y productores.