"Hay que enfocar al INTA en la mejora de toda la agroindustria", dijo su nuevo titular

El nuevo presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Juan Balbín, destacó el rol del instituto para generar desarrollo, empleo y para "potenciar las actividades que realizamos para la mejora de toda la agroindustria, no sólo del sector agropecuario".

"El INTA tiene la enorme ventaja de la territorialidad y él lo mira y lo plantea desde el rol que tiene en generar y en potenciar las actividades que realizamos para la mejora de toda la agroindustria, no sólo del sector agropecuario", afirmó el extitular de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), designado oficialmente esta semana.

Según Balbín, "la enorme ventaja es que el INTA tiene una potencialidad en todo el abanico, desde la investigación hasta la extensión pasando por todos los procesos duros y poder aplicarlos en una mejora y en un último proceso que es generar trabajo digno en la Argentina".

"Lo que hay que hacer es enfocar al INTA en esta función. Hay una línea de trabajo y me parece que nos ayuda a priorizar, sobre todo con recursos muchas veces escasos. Tenemos que ver realmente cada decisión que tomemos qué impacto tiene sobre el país y qué impacto tiene en esa agroindustria y en ese territorio y de acuerdo a eso priorizarlos", señaló el ingeniero agrónomo.

Por último, consideró que "el desafío más grande que tenemos hoy es pasar de un asistencialismo monetario a un asistencialismo con herramientas que le permitan a gente que está hoy muy necesitada pasar a ser pequeños productores o pasar a ser trabajadores en posibilidades de ascenso".