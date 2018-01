Las garrafas de 10 kilos ya se venden a $300 en los barrios

Es verano y, pese al menor consumo, los precios de las garrafas se dispararon. Históricamente, los aumentos llegaban recién entrado el otoño, con los primeros fríos. Ahora, los incrementos siguen durante todo el año y los 10 kilogramos ya llegan a los 300 pesos en algunos barrios.

El año arrancó con un nuevo precio en los envases de gas de 10 kilos. Con el cambio de año, el tubo pasó de 140 a 170 pesos en una de las plantas envasadoras de la ruta provincial 26, también conocida como Camino a La Isla. En la otra planta, ubicada al final de barrio Solidaridad, llegó a 185 pesos.

Y en los quioscos donde deben comprar para abastecerse los vecinos de los barrios y villas de Salta los valores también se dispararon.

En las plantas envasadoras, hasta diciembre de 2015, las garrafas costaban 85 pesos.

En dos años y un mes el aumento fue del 100 por ciento exacto; un 25 por ciento superior a la inflación que mide el Indec para la suma de los años 2016 y 2017.

Al precio que cobra la envasadora, los comerciantes le suman hasta un 80 por ciento y parece que, mientras más carencias tenga el barrio, más caro será conseguir el gas.

En las zonas más pobres, las familias que no tienen auto y tienen pocas posibilidades de salir a buscar mejores precios. La garrafa se encuentra en quioscos de zonas como Floresta a 250 pesos.

Los más perjudicados son los ancianos, que no tienen chances ni siquiera de llegar en bicicleta hasta el sur de la ciudad para conseguir una garrafa más barata. En las envasadoras, todas las mañanas se ven filas de motos, carros y hasta coches de bebé que se usan para el traslado de los pesados envases.

Los vecinos que llaman al distribuidor pagan también 250 pesos.

En el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio La Unión venden la garrafa social a 185 pesos todos los martes. Sin embargo, eso no alcanza para la demanda existente.

Además, las familias de la zona que tienen un único envase deben desocuparlo el martes para aprovechar esta opción. Si no, tienen que recurrir al negocio del barrio y pagar el valor de mercado.

En el extremo norte de la capital provincial, una garrafa se consigue a 270 pesos, desde el lunes hasta el sábado al mediodía. Luego de la siesta y durante el domingo hay que desembolsar 300 pesos.

Es decir que hay que rogar que la garrafa no se termine el sábado al mediodía. Si no, no queda otra opción que ir a cortar leña.

Muchas familias se ven obligadas a dedicar un día a la semana para salir a buscar madera en las serranías del norte de la ciudad.

En el interior

Pero los valores que pagan los vecinos de Salta capital no asombran para nada a los pobladores del interior de la provincia.

En el extremo norte del mapa, en la localidad Profesor Salvador Mazza, la garrafa de 10 kilos cuesta 320 pesos en los negocios.

"La garrafa al otro lado de la frontera cuesta unos 70 pesos bolivianos, es decir, unos 150 argentinos, aproximadamente. Conviene ir a comprar a Yacuiba. Para nosotros, resulta una paradoja incomprensible, ya que nuestro territorio está asentado sobre el gas por el cual pagamos precios imposibles", describió Oscar Gutiérrez, corresponsal de El Tribuno que vive en la zona.

En esta región de Salta, también pierden los que no pueden trasladarse.

Los ancianos no pueden movilizarse con una garrafa de 10 kilogramos y son ellos los que pagan los precios que disponen los comerciantes en el juego libre de la oferta y la demanda.