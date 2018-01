River está listo para visitar a Huracán

El Muñeco Gallardo dispondría del mismo once para enfrentar al globo en Parque Patricios. Zuculini, nuevo refuerzo millonario, sería presentado esta tarde.

Marcelo Gallardo, a la espera que se haga oficial la contratación de Bruno Zuculini, tendría la intención de repetir el domingo ante Huracán el mismo once que viene de derrotar a Boca en Mar del Plata.

Zuculini llegaría a River a cambio de 3.500.000 euros por el 60 por ciento del pase. El club de Núñez le pagaría una primera cuota al Verona al contado por un millón y medio de euros, y el resto en dos cuotas, la última en diciembre.

Si no surgen inconvenientes, el mediocampísta viajaría mañana a la Argentina. Zuculini jugó el último fin de semana en la derrota 3-0 sufrida por su equipo como local ante Crotone y fue expulsado a los 16 minutos del segundo tiempo.

De concretarse su transferencia, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo sumaría su cuarto refuerzo después de Franco Armani, Lucas Pratto y el colombiano Juan Fernando Quintero.

Por otra parte, como se cayeron los pases de Lucas Zelarrayán y Silvio Romero, River buscaría un delantero más. Por estas horas le están ofreciendo al uruguayo Rodrigo Aguirre.

En tanto, el técnico de River, Marcelo Gallardo, apostaría al mismo equipo que ganó 1-0 en Mar del Plata el superclásico amistoso contra Boca en la reanudación de la Superliga frente a Huracán.

En la práctica que el plantel realizó hoy a puertas cerradas en Ezeiza, Gallardo llevó adelante un trabajo táctico y paró a los once que vencieron el domingo último a Boca en Mar del Plata, con gol del colombiano Rafael Santos Borré.

La formación inicial sería con Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco.

Los refuerzos, el arquero Franco Armani y el delantero Lucas Pratto, que llegaron tarde a la pretemporada, seguirán esperando para debutar. Pratto podría ir al banco contra Huracán, aunque se descarta de entrada.

El colombiano Juan Fernando Quintero, tercer refuerzo que llegó ayer, se sumó esta mañana a las prácticas y trabajó de manera diferenciada.