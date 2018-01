Cómo será el eclipse de superluna 'azul de sangre'

Hoy se dará un fenómeno que no se repite desde hace 150 años: un eclipse lunar, una superluna, una luna de sangre y una luna azul. No se podrá ver desde la Argentina pero sí desde el oeste de América del Norte a través del Pacífico hasta el este de Asia.

La Luna se convertirá este miércoles en protagonista. Porque difícilmente le puedan suceder más cosas a la vez. Se producirán cuatro fenómenos astronómicos al mismo tiempo: un eclipse lunar, una superluna, una luna azul y una luna de sangre al mismo tiempo. Una coincidencia que no se repite desde hace 150 años. El evento será visible desde el oeste de América del Norte a través del Pacífico hasta el este de Asia. Pero no se podrá ver desde la Argentina. No obstante, se podrá seguir en directo a través de la web de la Nasa y de su cuenta de Twitter. ¿Cuáles son las características de los fenómenos astronómicos que coincidirán mañana?

Superluna

La órbita de la Luna es elíptica, y un lado (apogeo) está unos 50.000 km. más alejado de la Tierra que el otro más cercano (perigeo). Por lo tanto, a lo largo de los 28 días de ciclo lunar, el satélite se encuentra a veces más cerca de nosotros que otras. “En ciertas ocasiones ocurre que la Luna pasa por el perigeo cuando se encuentra en fase de Luna llena. Esto hace que pueda observarse hasta un 7% más grande que una Luna llena "ordinaria" y un 14% respecto del tamaño aparente que presente cuando se encuentra en su apogeo. En la noche de mañana, nuestro satélite natural estará en fase llena y en el perigeo”, explicó Diego Bagú, director de Gestión Planetario Ciudad de La Plata, UNLP.

Luna azul

Se considera que una luna llena es una "luna azul" cuando se producen dos lunas llenas en un mismo mes. Como este mes de enero ya tuvimos una luna llena a principio de mes (otra superluna entre el 1 y el 2 de enero) esta segunda luna llena es, además, una "luna azul".

Eclipse lunar

Además, mañana se producirá un tercer fenómeno, menos común que la superluna y la luna azul:a Tierra, el Sol y la Luna se alinean, dando lugar a un eclipse lunar total. La Luna llena coincide con el momento en que la Luna entra en la sombra de la Tierra produciéndose así un eclipse. El eclipse, sin embargo, no será visible en todo el planeta. En América del Sur, África y Europa Occidental no se podrá ver, mientras que en América del Norte será visible antes del amanecer del 31 de enero. En Asia, Australia, Nueva Zelanda y este de Rusia podrá verse el eclipse lunar total.

Luna de sangre

En cuanto a la apariencia de la Luna durante un eclipse, la atmósfera juega un importante papel. La refracción que ésta produce obre la luz del Sol provoca que algunos rayos se desvíen, penetrando en el cono de sombra de la Tierra y produciendo una tenue iluminación sobre la Luna. Si no fuera por ello, la Luna se oscurecería casi completamente. “La Luna se verá roja porque la atmósfera de la Tierra refractara los rayos del Sol, y los que más alcanzan a la Luna son los rojos y naranja”, explicó Bagú.

Habrá un eclipse lunar más este año el 27 de julio de 2018. Pero solo será visible desde el centro de África y Asia central. También será una superluna.