En las piscinas se puede transmitir el Síndrome Urémico

Salud pide verificar que las aguas tengan cloro y no estén contaminadas.

En estos días de verano, el Ministerio de Salud advirtió que las piletas que tengan agua en mal estado también pueden transmitir del Síndrome Urémico Hemolítico.

Por eso, solicitaron a los padres tomar recaudos antes de que los chicos ingresen a los balnearios y colonias de vacaciones.

"El agua contaminada y no clorada también puede ser vehículo de transmisión, por lo cual se recomienda evitar el uso de piletas públicas o privadas en las que no se tenga certeza del correcto tratamiento", difundieron desde la cartera que conduce Roque Mascarello.

Salud, además, solicitó especialmente a la población aumentar los cuidados en la alimentación de niños pequeños, ya que son los principales afectados por la bacteria Escherichia Coli, que se encuentra en los alimentos mal cocidos y contaminados, y puede provocar el Síndrome Urémico Hemolítico.

Esta enfermedad aqueja particularmente a lactantes y niños pequeños, pero también puede afectar a adultos y ancianos, por lo cual ante la aparición de síntomas se sugiere la urgente consulta al médico.

La sintomatología inicia con un cuadro de diarrea, que puede ser sanguinolenta, con dolores abdominales, vómitos, y luego aparece palidez y generalmente disminución de orina.

Las personas pueden contraer esta bacteria de alimentos contaminados, carne de vaca molida o picada sin cocción completa, como las hamburguesas, y toda preparación realizada en base a este ingrediente. También salame, arrollados de carne, leche sin pasteurizar, productos lácteos elaborados a partir de leche sin pasteurizar, aguas contaminadas, lechuga, repollo y vegetales que se consumen crudos, entre otros.

Asimismo, se solicita no consumir quesos no pasteurizados y no darle al bebé restos de leche que hayan quedado en la mamadera.

El Síndrome Urémico Hemolítico es la primera causa de insuficiencia renal aguda y la segunda causa de insuficiencia renal crónica y trasplante en la Argentina, e incluso puede provocar la muerte.

Prevención

Para evitar la enfermedad, se recomienda asegurar la correcta cocción de la carne, ya que la bacteria se destruye a los 70 grados centígrados. Esto se logra cuando la carne tiene una cocción homogénea y no presenta jugo o el mismo es traslúcido. Al cocer este ingrediente solo por fuera, la bacteria permanece vi va en su interior.