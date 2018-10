Estudiantes LP, a 50 años del título ganado en Inglaterra

Estudiantes LP dio la vuelta olímpica en Old Trafford ante United y se quedó con la Copa Intercontinental.

Estudiantes de La Plata hoy conmemora los 50 años de la hazaña más grande de toda su historia: el título en la Copa Intercontinental logrado el 16 de octubre de 1968 en Old Trafford ante Manchester United.

Ese Estudiantes de La Plata, con un equipo que tuvo el sello táctico de su técnico Osvaldo Zubeldía, consiguió la Copa Intercontinental luego de empatar 1 a 1 ante Manchester United de Inglaterra en el célebre estadio de Old Trafford.

Estudiantes fue el primer equipo en ganar ese título de visitante, ya que el año anterior Racing Club había inaugurado la racha de títulos conseguidos por equipos argentinos, al vencer a Celtic Glasgow de Escocia por 1 a 0, en tercer partido en cancha neutral jugado en el estadio Centenario de Montevideo.

El gol de la consagración fue convertido con un cabezazo por Juan Ramón Verón, padre de Juan Sebastián “Brujita”, el actual jugador pincha, mientras que para el equipo inglés empató Willie Morgan.

Los jugadores que actuaron en esa segunda final fueron Alberto Poletti, Oscar Malbernat, Ramón Aguirre Suárez, Raúl Madero, José Medina (fue expulsado), Carlos Bilardo, Carlos Pachamé, Néstor Togneri, Felipe Ribaudo, Marcos Conigliaro, Juan Ramón Verón y Juan Miguel Echecopar.

Estudiantes había ganado 1 a 0 en el partido de ida jugado el 25 de septiembre de ese año, en cancha de Boca Juniors, con gol de Marcos Conigliaro.

En ese partido fue expulsado el jugador inglés Nobby Stiles, quien tenía la particularidad de jugar con lentes de contacto, y en un momento del encuentro perdió uno de ellos tras un choque con un rival.

Hace 50 años, Estudiantes de La Plata lograba una consagración épica y única que jamás fue igualada: ser campeón del mundo y dar la vuelta olímpica en suelo inglés.

Aquel equipo del pincha fue tricampeón de América de manera consecutiva entre 1968 y 1970 y fue el primer equipo argentino no considerado grande en consagrarse campeón de América e Intercontinental.

El domingo pasado los dirigentes del pincha organizaron una carrera por el 113° aniversario del club y en recuerdo a la obtención del título Intercontinental frente al Manchester United, en 1968.

Más de 2.500 participantes largaron desde las calles 1 y 57, frente al emblemático estadio Jorge Luis Hirschi.