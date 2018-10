Remiseros amenazan con cortar las calles y radicalizar su protesta

El conflicto entre los remiseros y los agencieros por ahora parece estar lejos de llegar a una solución. Desde la Unión de Conductores de Remises y Afines de Salta (Ucras) vienen denunciando que las agencias no cumplen con las condiciones de contratación y amenazan con cortar la avenida San Martín durante la mañana.

El corte en una de las principales arterias del centro está previsto para hoy a partir de las 9, según adelantaron desde la organización.

"Estamos por hacer una marcha mañana (por hoy). Nuevamente vamos a salir a las calles porque ya no da más esta situación por el atropello que vivimos permanentemente. Esta vez vamos a radicalizar la marchas, porque somos varios los que hemos perdido todo, y creo que lo último que queremos perder es la dignidad", comentó el referente de Ucras, Roque "Tuco" Bazán.

Desde la organización sindical adelantaron que están dispuestos a llevar su reclamo al extremo y amenazaron con "cortarse las venas" si las autoridades provinciales no les ofrecen una solución. La advertencia de Bazán fue contundente.

"Mañana somos varios los voluntarios que vamos a ir manifestarnos y decidimos llegar a una cuestión muy drástica. Voy a llevar un cuchillo carnicero y me quiero cortar las venas en plena Legislatura. Si hasta determinada hora no tenemos una solución yo estoy dispuesto, tengo el apoyo de mi familia, van a estar todos mis hijos y queremos hacerlo en cámara para que el mundo sepa de la corrupción que existe en Salta", remarcó el referente de los remiseros.

Bazán afirmó que hay varios compañeros que están decididos a hacer lo mismo que él. "Ya somos varios los voluntarios que queremos cortarnos las venas a la luz del día y con las cámaras de la prensa", manifestó.

Agregó que el reclamo llegará hasta las últimas consecuencias. "Esta vez no nos vamos a levantar y queremos que todos los papeles se firmen en plena avenida San Martín. Les vamos a dar un tiempo perentorio para que se presenten", explicó el referente.

Para la Ucras, la clase política les está dando la espalda y no se están haciendo cargo de la situación. "Ustedes han visto que desde el plenario hemos dado a conocer varias anomalías que existen en todo lo que es la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y nadie hace nada. Es más, ahora la AMT mandó a la Vial a secuestrar autos cuando ellos deberían ser los primeros en hacer el trabajo como corresponde", afirmó Roque Bazán.

"Defraudación"

Desde que se inició este conflicto, los remiseros insisten que los agencieros evaden impuestos, al cobrarle a los choferes dinero que está por afuera del contrato que firman. Bazán denunció que las agencias de remises están defraudando al fisco por un monto que se acerca a los 10 mil pesos mensuales por cada auto.

"En los contratos figura que los remiseros tienen que pagar 2 mil pesos y se están llevando limpio 10 mil pesos de evasión", comentó a El Tribuno el referente de los remiseros. Y agregó: "Estamos denunciando que hay una evasión impositiva que es grandilocuente y es por eso que a esto hay que ponerle un freno".

Para el corte de calles que anunciaron para el microcentro de la ciudad, los remiseros esperan que lleguen compañeros de las localidades del Valle de Lerma y también choferes que vienen desde Metán.

Autoridades

Los gremialistas expresaron su intención de comprometer a las autoridades de AMT, a los funcionarios provinciales, a los concejales y representantes del Poder Ejecutivo municipal para que estén presentes durante la movilización de esta jornada.

"Nosotros queremos que los remiseros paguen lo que corresponde, pero esta vez esperamos que un ministro de la Provincia, alguien de la AMT y los concejales que intervinieron en el plenario que se llevó acabo el 28 de agosto se hagan presentes. Necesitamos que vayan para que se pronuncien y, si no lo hacen, vamos a denunciarlos en la Justicia ordinaria por mal desempeño de los deberes de funcionario público", finalizó Bazán.

Agencias remiseras que no dan viajes

Sergio Salinas, de la Unión de Conductores de Remises y Afines de Salta (Ucras), afirmó que uno de los motivos por los que mantienen esta lucha es porque las remiseras no trabajan como tales ni cumplen con la finalidad para la cual fueron creadas.

“Les dieron las licencias para que nos den viajes y no lo hacen. Nos largan a la calle a ocuparnos, a hacer el trabajo de los taxis. Entonces, también nos manifestamos por este motivo. Lo peor de todo, es que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) sale y nos hace la boleta. Pero las remiseras igual ganan plata, nos den viajes o no, se nos rompa el auto o estemos enfermos, lo mismo tenemos que pagar la diaria”, remarcó el referente de la organización.

Otro punto que remarcó Salinas es que el presidente de la AMT, Federico Hanne, tiene la facultad de colocar en otra remisera a los autos que no están trabajando mientras dure la clausura de esa agencia. Sin embargo, afirmó, “salieron a cazarlos porque no tienen base, cuando son ellos los que tendrían que dar una solución”.