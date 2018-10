Por el paro, empresas analizan recortes en el personal

El paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) cumplió su novena jornada consecutiva en Salta, donde el gremio reduce las frecuencias entre las 22 hasta y la 0.30, e interrumpe el servicio durante toda la madrugada para restablecerlo a las 6.

La medida de fuerza generó en Salta un profundo malestar, en tanto que los choferes del transporte urbano de la provincia se pliegan a la huelga en solidaridad con compañeros de otros puntos del país que no cobraron la tercera cuota del aumento que se había acordado en la paritaria del sector.

En Salta los sueldos de los choferes están al día, sin embargo a diario la interrupción del servicio complica el regreso a casa de miles de salteños que salen de trabajar y ha dejado sin medio de movilidad a unos cinco mil alumnos de los colegios BSPA que cada noche se trasladan en colectivo para poder completar sus estudios en horario nocturno.

La medida de fuerza, lejos de acercarse a su fin, se extenderá hasta mañana inclusive y luego se definirá si se convoca a un paro por 24 horas -en cuyo caso la delegación Salta de la UTA acompañará- o se levanta la protesta, dependiendo de lo que ocurra en las provincias donde los empleados están en conflicto con las empresas.

Jorge Flores, titular del sindicato, afirmó que el paro además de reclamar por la situación de sus colegas es en protesta por la reducción de subsidios al transporte que planea aplicar el Gobierno nacional "porque a futuro esto va a afectar a los trabajadores".

No obstante, en las empresas hay preocupación porque el paro de la UTA repercutirá directamente en la recaudación, ya que bajará los ingresos que perciben por kilómetro recorrido. En este marco, llegado el caso no descartan tener que hacer ajustes en la planta de personal para poder sostener los costos de operatividad.

Consultado por El Tribuno, el vocero de las empresas de transporte, Hipólito Yrigoyen, consideró que el paro "va a repercutir en las facturaciones, porque se paga por kilómetro recorrido".

"Se va a resentir la recaudación, que ya está baja, y va a provocar mayores perjuicios a las empresas. Como agravante, no sabemos hasta cuándo se mantendrá esta situación, si se sigue extendiendo la medida de fuerza va a ser más lesivo para las empresas", afirmó.

Este diario ya había publicado que las empresas venían planteando que el monto que perciben por kilómetro recorrido no les resultaba suficiente para cubrir los costos, con lo cual no sorprende que la medida adoptada por UTA tenga un fuerte impacto negativo en las finanzas de las licenciatarias de los corredores que administra Saeta. "En Salta están al día los sueldos, entonces lo de UTA es una adhesión al paro a nivel nacional, porque en Salta no había ningún inconveniente en cuanto a los pagos ni las empresas estaban en mora ni nada por el estilo", observó Yrigoyen, quien además deslizó que "por ahora no tenemos conocimiento de que las empresas quieran hacer ningún planteo ante Saeta o la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), pero será necesario sentarse a conversar para ver cómo van a soportar las pérdidas".

El vocero de las empresas insistió en que "el paro de los choferes está afectando y va a afectar aún más cuando llegue la hora de las facturaciones".

Yrigoyen aclaró que los sueldos no se van a ver afectados porque "Saeta, a través del fideicomiso, paga primero los sueldos, esa es la prioridad", pero deslizó que "lo que va a ocurrir es que esto les puede traer algún problema a las empresas para el mantenimiento de la planta de personal".

"Si ya no se puede mantener el costo operativo, hay que empezar a hacer recortes y, siendo repuestos, combustible y personal los principales componentes, algo se va a tener que tocar en personal", evaluó.

Al margen de los inconvenientes que la medida de la UTA genera en Salta, Yrigoyen descartó que el sindicato esté utilizando políticamente la protesta frente a la elección de autoridades que tendrá lugar esta semana en la delegación local. "Es una coincidencia, porque el paro se decide a nivel nacional y los trabajadores de Salta acompañan", consideró.

El vocero no se mostró optimista frente a la posibilidad de que la situación se resuelva rápidamente, ya que las empresas que están con problemas para pagar fueron terminantes

en admitir que no van a poder hacer frente a la tercera cuota de la paritaria para destrabar el conflicto. “La incertidumbre va a hacer que se vean impedidas de seguir incrementando el costo laboral cuando no pueden cubrir el costo operativo”, afirmó y agregó que en el futuro “el problema se va a presentar en todo el país, con la disminución de los subsidios” al transporte.

Yrigoyen comentó que “Saeta encargó un estudio de costos que iba a realizar un profesional para obtener un precio testigo y ver las distintas alternativas para mejorar el precio del kilómetro recorrido y otros ítems, como beneficios impositivos y algunos sistemas alternativos que mejoren la situación de las empresas disminuyendo los costos, como para tratar de compensarlos”, y explicó que “si bajan los costos, aunque no se modifique el precio del kilómetro recorrido, al menos se compensa por otro lado el ingreso de las empresas, pero no vemos que pueda hacerse mucho tampoco”.

Flores pone en juego su liderazgo

Entre mañana y pasado se realizarán las elecciones en la UTA, en las que el actual titular, Jorge Flores, buscará renovar su mandato hasta el 2023.

Del otro lado se ubican Carlos Hussein, quien encabeza la lista Agrupación Unidad y Gestión Sindical, y José Miguel Barrera, quien está al frente de la lista Celeste y Blanca de la agrupación Conductores Unidos de Salta.

De acuerdo al cronograma establecido, el jueves votarán los choferes del interior y de servicios interurbanos y el viernes lo harán los trabajadores del transporte urbano de pasajeros de Salta. Las urnas permanecerán abiertas hasta el viernes a las 18, por lo que se espera que ese mismo día, a partir de las 21, se proclame a las nuevas autoridades que conducirán el sindicato por los próximos cuatro años.