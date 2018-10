La cuñada del conductor asesinado complicó al prefecto salteño

La cuñada de Damián Cutrera, asesinado de un disparo en el pecho por el prefecto salteño Daniel de Jesús Acosta en un peaje de la autopista Arturo Illia, declaró este martes y dio detalles del momento en el que se produjo el disparo. Entre ellos, contó que enfrentó "cara a cara" a Acosta después del disparo y que el prefecto admitió haberlo hecho, según informó hoy el diario Clarín.

Erica Pamela Rocha contó ante el fiscal de la causa que Cutrera se bajó del auto tras recibir un impacto del Volkswagen color rojo que conducía Acosta para ver "por qué los había chocado" y apenas "tres segundos" después se escuchó el disparo. "Antes de llegar a la cabina, no hubo ningún incidente previo. Antes de llegar a los reductores de velocidad se nos cruza un auto rojo. Al llegar a la cabina dio marcha atrás dos veces y nos choca. Mi cuñado se baja por la puerta izquierda y mi pareja se baja por la puerta derecha. Escucho el disparo, no vi cómo fue, sí me di cuenta que la ventanilla del conductor estaba abierta. Mi cuñado volvió tomándose el pecho y diciendo 'me disparó, me disparó'", contó la cuñada de la víctima.

Agregó que en ese instante ella salió del auto y enfrentó "cara a cara" a Acosta: "Le dije le disparaste y me dijo 'sí, le disparé'. Del auto bajó una mujer con un bebé en brazos y atrás había otro bebé en una sillita".

La mujer de Cutrera debía declarar también, pero no pudo por estar en estado de shock. El lunes lo hizo Acosta, pero dijo que fue Cutrera quien chocó su auto antes de llegar a la cabina del peaje y que su arma se disparó en un forcejeo con la víctima.

El asesinato ocurrió este domingo a las 2:30 de la madrugada, en la última cabina de peaje de la autopista Illia. Acosta, de 28 años, cabo primero de la Prefectura Naval, volvía junto a su mujer y sus hijos de una reunión familiar en Berazategui. En la intimidad del Volkswagen Gol, de regreso hacia la casa familiar en San Fernando, ella iba del lado del acompañante con el bebé en brazos, mientras la hija mayor del matrimonio dormía atrás.

Acosta enfrenta una causa por homicidio agravado por su rol de funcionario público, que tramita en el Juzgado N°62. Una vaina servida calibre 9 mm. fue encontrada a metros del cuerpo.