Dujovne pidió paciencia y dijo que al país le espera un momento difícil, pero que saldremos adelante

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, le pidió esta mañana "a la gente que tenga paciencia", ya que al país le "esperan mese duros" por la recesión". "Yo le pido a la gente que tenga paciencia, nos espera un momento difícil y duro pero luego saldremos adelante", afirmó Dujovne.

Y añadió: "estamos atravesando una recesión y lo estará por un tiempo. Tenemos que convivir con los efectos de los shocks que hemos atravesado". "Tenemos que concentrarnos en pilotear esta tormenta. Y vamos a salir fortalecidos, con equilibrio fiscal y una moneda mucho más sana", vaticinó.

En declaraciones a la radio La Red, el funcionario señaló que "tenemos un piloto de tormentas muy bueno, sabemos que vienen meses duros, aunque sin las medidas que hemos tomado serían mucho más duros". No obstante, descartó "por ahora" una "ayuda especial" a los sectores más golpeados por la recesión, como los jubilados."Por ahora no está prevista una ayuda especial para los jubilados. En caso de ser necesario lo evaluaríamos", aseguró.

Según el funcionario, "tenemos muchos desempleados, no somos insensibles, el Presupuesto no es infinito, hay prioridades y tenemos que ver paso a paso cómo las asignamos. ¿A quién no le gustaría gobernar con un Presupuesto infinito?".

Además, Dujovne resaltó que la Argentina tiene hoy "un tipo de cambio extremadamente competitivo. Queremos ir reforzando el concepto de que la base de la estabilidad cambiaria viene de la mano de la fortaleza del peso y no de la intervención".

"Por eso queremos cambiar las condiciones del mercado cambiario, de manera tal de dar la señal que la emisión de pesos va a estar controlada hasta junio del año que viene", sostuvo el jefe del Palacio de Hacienda. Para Dujovne, "sin el acuerdo con el FMI, corríamos el riesgo de hacer un ajuste fiscal aún más duro del que estamos haciendo. La Argentina nunca hubiera entrado en default con esta gestión". Por último, insistió con que la inflación trepará al 42% este año.