Los Mayuatos se medirán con Brasil, el 20 de noviembre

Sin Campeonato Argentino de Mayores en el camino, la vida de Los Mayuatos, el seleccionado salteño de rugby, parecía haberse tomado un año sabático, pero finalmente saldrán a escena porque el martes 20 de noviembre tendrán un amistoso ante la Selección de Brasil “Los Tupís”, posiblemente en la cancha de Gimnasia y Tiro. En la previa, Los Mayuatitos, la Selección juvenil, jugará con Los Naranjitas, el combinado tucumano.

Salta tendrá el mismo staff del año pasado: Mariano Huber junto a Sebastián Ozú y Pablo Lizondo, como así también la columna vertebral del equipo, para hacerle frente a un gigante de Sudamérica, que este año derrotó nada menos que a Argentina XV, por las America’s Rugby Championship.

Si bien todavía no hay una sede confirmada para el compromiso, Gimnasia y Tiro es el lugar elegido por los dirigentes, aunque habrá que esperar algunos días para saber si el albo tendrá fecha por el torneo Federal A de fútbol en esa época. De no poder jugar en el club millonario, de noche, el partido pasará a jugarse de tarde en alguno de los estadios de rugby de la capital provincial. El Jockey es la casa de Los Mayuatos y correría con mayor ventaja.

Huber, que el año que viene va a dirigir el plantel superior del Jockey Club, tendrá su despedida como el entrenador de Los Mayuatos que mejores logros cosechó. Es que las dos últimas campañas fueron inolvidables para el rugby de Salta: en 2016 pelearon hasta la última fecha y terminaron terceros, con victorias históricas como a Tucumán en el Jardín de la República, más precisamente en la cancha de Universitario (T). En 2017 Salta terminó en el cuarto lugar, también con otra gran campaña y sumando ambas, al único rival que no pudo vencer fue a Buenos Aires.

Por eso el equipo no va a variar demasiado, aunque Huber comentó a El Tribuno que recién citará a los jugadores después de que salga el boletín oficial de la Unión de Rugby de Salta y esto será en las próximas horas, para recién comenzar a entrenar y definir el plantel.

Los Mayuatitos M18, dirigidos por Paulino Herrera, tendrán ese choque ante Tucumán, aunque puede haber uno más, el sábado previo en San Miguel, antes del partido entre Los Naranjas y Brasil.