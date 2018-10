Dan consejos a salteños por el "Cyber Monday"

Ante el próximo "Cyber Monday" que se hará entre el lunes y el miércoles, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Municipalidad informó los pasos a tener en cuenta para efectuar una compra segura a través de Internet.

María Pía Saravia, subsecretaria del organismo comunal, aseguró que "lo más importante es la seguridad para evitar el fraude electrónico y conocer los derechos que asisten a los consumidores en las compras por internet al momento de efectuar la operación".

"Es importante que el consumidor conozca que tiene derecho al arrepentimiento al recibir el producto y cuáles son las condiciones de devolución como así también las garantías", detalló.

Para evitar estafas, el organismo recomienda comprar en el sitio oficial, www.cybermon day.com.ar en donde aparecen los logos de las empresas que participan.

En el caso de hacerlo por la página oficial de las empresas, chequear que comience con "https".

Asimismo se recuerda que la Unidad Fiscal en Ciber Delincuencia recomienda que a la hora de comprar, se utilicen conexiones privadas y evitar el Wi-Fi libre. También eludir los avisos publicitarios que pueden redireccionar a enlaces que no son legítimos o seguros aunque lo parezcan.

"Es recomendable chequear estos puntos, antes de ingresar los datos de la tarjeta y también informarse sobre algunos costos que no están incluidos tales como flete, seguro y el procedimiento de devolución o derecho al arrepentimiento, antes de efectuar la compra", expresó la funcionaria.

Recomendaciones

Antes del cierre de la operación, se debe verificar la existencia del producto y solicitar que en la factura se indique la fecha exacta de entrega.

Si al momento de recibir el producto en el domicilio no cumple sus expectativas, la ley otorga el derecho a devolverlo en un plazo de diez días comunicando su decisión por escrito, poniendo a disposición el producto sin uso.

Es importante conservar el remito con la fecha de entrega, ya que podrá asentar por escrito su disconformidad y solicitar la restitución de la totalidad del dinero. En este caso el traslado va a cargo de la empresa.

Desde el organismo piden tener en cuenta que todos los productos tienen una garantía mínima de seis meses por ley, sean electrodomésticos, juguetes, ropa o zapatos, motivo por el cual en caso de fallas, se tendrá derecho a la reparación gratuita y a un servicio técnico adecuado. Los costos de flete a cualquier punto del país están a cargo de la empresa.

En caso de contrato de paquete turístico, se debe hacer una captura de pantalla de los descuentos y servicios ofrecidos en caso que a futuro no se cumpla con lo expresado en la publicidad, tales como que el hotel no coincida con las comodidades, cantidad de estrellas, servicios de desayuno o pensión ofrecidos, entre otros detalles. También puede ocurrir que el precio se vea modificado por algún ítem que no se informa claramente como tasas e impuestos de pasajes o que el precio del paquete no incluya el IVA.

En todas las operaciones se recomienda conservar los correos electrónicos enviados y recibidos, guardar imágenes y publicidades que promocionan el producto, como así también la factura y el remito de entrega.

Esta documentación es imprescindible para poder efectuar la devolución del producto.