El deporte salteño logró un nuevo récord de medallas en los Evita

El deporte salteño sigue elevando la barrera en los Juegos Nacionales Evita. Por séptimo año consecutivo los representantes salteños establecieron un nuevo récord de medallas ganadas sumando las obtenidas en los deportes convenciones y los deportes adaptados. Mar del Plata fue nuevamente el escenario que evidenció el crecimiento con 65 en total, seis más que las conseguidas en 2017.

Con 26 medallas de oro, 21 de plata y 18 de bronce finalizó la participación de Salta en y estableció un nuevo registro en la competencia más federal de la Argentina. Los salteños rompieron el récord histórico en medallas conseguidas por los deportistas convencionales al sumar 30 preseas de las cuales 7 fueron de oro -igualando el registro de 2015- 13 de plata y 10 de bronce.

También se mejoró la cosecha en deportes adaptados. Salta sumó dos medallas más que en 2017 (de 32 pasó a 35), con récord histórico de medallas de oro. Definitivamente se observa un crecimiento deportivo en toda la provincia ya que las medallas se repartieron entre los municipios de Tartagal, Metán, Orán, Rosario de la Frontera, La Merced, Hipólito Yrigoyen, Rosario de Lerma, Vaqueros y Capital.

La salteña con más medallas fue Mariana Neri al ganar tres de oro en natación adaptada (25 metros espalda, 25 meros libre y 50 meros libre). En los deportes convencionales fueron campeones: Yael Dozo en tenis de mesa (Metán); el equipo femenino de tenis de mesa con Mariana Filipuzzi y Lutmila Salas (Rosario de Lerma); Mara Fabián en boxeo femenino (Capital); el equipo femenino de karate (Orán); Alan Gutiérrez en taekwondo (Tartagal), Luciana Gennari en atletismo (Capital) y Juan Gallo en ajedrez (Capital).

Si en 2017 la clave en la sumatoria de medallas fue la escalada de los deportes en equipo, este año la nota fue el desarrollo individual, sin descuidar que hubo finalistas salteños en deportes en conjunto. El sub-16 femenino de hockey (Popeye) no pudo con Buenos Aires y perdió la final por 2 a 1. El sub-16 femenino de fútbol 7 (Central Norte) no logró ganar el oro al perder con Mendoza 1 a 0.

Entre otros los logros conseguidos también hay que destacar la actuación del equipo de pelota paleta conformado por los hermanos Nabil y Jalil Dib Ashur y Carlos Gamboa, quienes en las ediciones anteriores no podían pelear por medallas y en esta edición lograron el bronce, perdiendo sólo un partido en el torneo y justamente con el campeón; le ganaron a Santa Fe, CABA, Chubut, Córdoba, Santa Cruz y perdieron solamente con Buenos Aires. Los integrantes de la exitosa delegación arribaron ayer a nuestra ciudad, muchos de ellos pensando en seguir elevando la barrera en la edición de 2019.

Deportes convencionales

Año O P B Total

2018 7 13 10 30

2017 6 10 11 27

2016 6 4 15 25

2015 7 2 9 18

2014 3 6 5 14

2013 2 5 6 13

2012 2 4 1 7

Deportes adaptados

Año O P B Total

2018 19 8 8 35

2017 17 11 4 32