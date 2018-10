Urtubey: "Macri podría haber arreglado cosas y no lo hizo"

El gobernador peronista de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró hoy que en la Argentina "estamos mal", cuestionó al gobierno nacional y aseguró que "hay que cambiar las formas de hacer política", al mismo tiempo que expresó su deseo de "ofrecer una opción a los argentinos" para 2019.

Urtubey, uno de los integrantes del espacio peronista alternativo distanciado de la ex presidenta Cristina Kirchner y con buena relación con el Ejecutivo nacional, fue crítico con el Gobierno al señalar que "las cosas no le salieron bien a (Mauricio) Macri a pesar de la herencia -del kirchnerismo- que no niego, pero él podría haber arreglado cosas y no lo hizo".

"Estamos mal y lo peor que te puede pasar es no advertirlo. No hay expectativa", remarcó el mandatario salteño a un programa de TV.

Luego cuestionó al sistema político al manifestar que "desde el peronismo gobernamos una parte de las últimas seis o siete décadas y no nos fue bien a nosotros ni a los otros, por lo cual hay que cambiar las formas de hacer política en la Argentina".

En referencia a las próximas elecciones presidenciales, Urtubey sostuvo que "hay que hacer un diagnóstico acertado para salir de esta lógica".

Por eso, continuó: "Quiero ofrecer una opción a los argentinos, ya que mi prioridad es construir un espacio y después ver un candidato que sea el más competitivo".

Sobre la construcción de un frente opositor a Cambiemos, esgrimió: "No alcanza solo con el peronismo sino con otros espacios como los partidos provinciales. La Argentina necesita un gobierno de unidad nacional en serio", remató.

Urtubey concluyó: "Tenemos que construir un plan a veinte años que surja de la unidad con participación de todos los sectores".