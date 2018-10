El 2018, con la mayor cantidad de donación de órganos en 8 años

Hubo doce ablaciones contra siete del 2017. Esperan llegar a la media nacional. Desde agosto, con la ley Justina, 180 salteños se anotaron para no ser donantes.

Unos 180 salteños expresaron formalmente el rechazo a donar órganos, entre agosto y el 18 de octubre, ya con la ley Justina en vigencia. Se trata de una legislación bisagra. Ahora los familiares no pueden oponerse a una ablación, excepto que la persona se haya anotado para no ser donante. No obstante, este año marcará un pico de donación en Salta desde 2010.

El fin de semana, se aplicó por segunda vez la ley Justina en Salta, según informó el Ministerio de Salud. A una mujer de 33 años que padeció un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico le extrajeron un pulmón, el corazón, el hígado, los riñones y las córneas. Fue un gran operativo, con la participación de 20 profesionales en el hospital San Bernardo.

"La ley Justina sirve para que la gente tome conciencia de lo que implica realizar una donación", destacó ayer Raúl Ríos, titular del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Cucai) Salta.

Este año, la tasa de donantes asciende a 7,20 por millón de habitantes. Es la más alta desde 2010, aunque aún está lejos del 12,45, indicador promedio en el país.

En Salta se concretaron doce operativos de ablación en lo que va del año, diez multiorgánicas y dos de córneas.

En 2017 la tasa por cada millón de habitantes fue de 5,11; en 2016 de 2,22; en 2015 de 4,5. En 2010, en tanto, se llegó al pico de 10,49.

"En 2017 hubo siete operativos. Este año estamos mejor, si tuviéramos cuatro o cinco operativos más, alcanzaríamos la media nacional que es lo esperado para darle la satisfacción a tanta gente que se anota en la lista de espera", expresó Ríos.

Según el Incucai, hay 291 salteños en lista de espera, pero la situación es más crítica, ya que otros 404 están en proceso de inscripción. Un 67 por ciento de estas personas necesita un trasplante de riñón. Hay unos 940 pacientes con diálisis.

Un pulmón, el corazón y el hígado de la mujer de 33 años fueron destinados a pacientes de Buenos Aires que se encontraban en la lista de espera, mientras que los riñones fueron para dos salteños que se encuentran en el hospital Dr. Arturo Oñativia.

"Por el momento la evolución de ellos es favorable" dijo Ríos a El Tribuno.

Las córneas fueron ya analizadas y están aptas para ser asignadas en los próximos días. Para este último operativo, el Cucai contó con la colaboración de Policía de la Provincia, Samec y Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, entre otros.

El Ministerio de Salud realiza constantes campañas para promover la donación de células progenitoras hematopoyéticas (CPH), comúnmente conocidas como médula ósea.

El trasplante de estas células que se encuentran en el torrente sanguíneo, puede ser la solución para personas con enfermedades de la sangre, como leucemia, aplasia de médula ósea, talasemia o déficits inmunológicos.

El 75% de los pacientes, según un reciente informe difundido por Salud, que requiere un trasplante de CPH no dispone de donantes compatibles dentro de la familia.

