Carlos Russo, el abanderado salteño de los deportistas trasplantados

La historia de vida de Carlos Russo nos emocionó a todos. Hace tres años, él mismo decidió contarle por primera vez a este medio y a toda Salta lo que tuvo que lucharla con una complicada enfermedad, atravesando seis tortuosos años en lista de espera en el Incucai por un doble trasplante de pulmón y de corazón que finalmente llegó en 2014.

Intervención que le cambió la vida por completo. A partir de allí, Carlitos no desperdició un segundo de su vida: entrena, no abandona la actividad física, dirige a un club de fútbol en La Loma, trabaja a tiempo completo como secretario en el colegio Néstor Oscar Palacios del barrio Santa Lucía, estudia, se capacita como formador, fue el impulsor hace más de dos años de una escuela deportiva para trasplantados que cada día se expande más y que apunta a la contención y la integración de aquellos que recibieron un trasplante y deben reinsertarse en la sociedad.

Y como si fuera poco, sigue compitiendo en los diferentes torneos de la especialidad, participó en el Mundial de Málaga en 2017 y desde hoy será el abanderado salteño de los XII Juegos Argentinos y IX Latinoamericanos para Trasplantados que se realizarán en Salta Capital. Juegos en los que él tuvo mucho que ver con sus gestiones a nivel provincial para que Salta sea por primera vez sede.

Este ejemplo de vida, héroe sin capa y gladiador incansable aprendió algo que todos deberíamos intentar practicar: honrar la vida en cada minuto de nuestra existencia. Y cada día que pasa, agradece la enseñanza que recogió en un camino duro y espinoso. Él asegura que “volvería a pasar por todo lo que pasé, para recibir todo aquello que recibí luego”.

Y como para seguir honrando la vida, dentro de muy poco, el ex futbolista de los tres clubes más grandes de Salta será papá por primera vez, ya que su mujer Paula, a quien también le tocó afrontar varias dificultades de vida, está embarazada de tres meses. Carlitos cumplirá así uno de sus máximos anhelos: “estoy plenamente feliz, ¿qué más puedo pedir?”, inició Russo el diálogo con El Tribuno al que accedió gentilmente desde su lugar de trabajo, la secretaría del colegio donde se desempeña diariamente y recibe el cariño de autoridades, profesores y alumnos.

“Seremos locales y vamos a representar a Salta de la mejor manera. Queremos que la sociedad salteña se entere de esto. Gracias al Gobierno y a la Secretaría de Deportes que apoyaron esta idea loca que surgió en Málaga hablando con la gente de Adetra. Ahí consultamos qué necesitaría Salta para ser sede y así comenzó este sueño que se hizo realidad. Estoy ansioso, nervioso y contento y también porque más de cien chicos participarán por primera vez de una competencia deportiva. Desde marzo que estamos entrenando. Yo solo tuve la idea, después a la gestión la hizo la Provincia con gran predisposición. Yo en especial participo en bádminton, vóley y lanzamiento de bala”, adelantó Carlos lo que será la competencia, inédita en Salta.

“Le doy gracias a la vida, a mi donante, que siempre digo que es mi héroe, porque gracias a ese gran acto de amor de él y su familia yo tuve una segunda oportunidad. Yo no me puedo dar el gusto de decir ‘no tengo ganas, estoy cansado’. Me levanto con ganas de hacer muchas cosas y voy a estar eternamente agradecido por esta oportunidad de vivir. A mí el deporte me salvó la vida y estos juegos deben fomentar el deporte. Nuestra intención con la escuela deportiva también es que los trasplantados se animan. Hay 300 en la provincia, hoy somos 20 que estamos en esto, todavía queda mucho por hacer”, cerró Carlos Russo.



Hoy, la ceremonia inaugural

Después de los Juegos Olímpicos de la Juventud y de los Juegos Evita, hoy iniciarán los XII Juegos Argentinos y IX Latinoamericanos para Trasplantados en nuestra ciudad, con la participación de más de 400 atletas trasplantados provenientes de todo el país y Latinoamérica.

El acto de apertura se realizará a partir de las 20 en el estadio Delmi, y contará con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, de la Secretaría de Deportes de Salta, del Incucai, del Cucai Salta y de la Asociación de Deportistas Transplantados de la República Argentina (Adetra).

El certamen, que se desarrollará hasta el 4 de noviembre, contará con participantes de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, México, Paraguay, Venezuela, Perú y deportistas de la Asociación de Deporte y Trasplante de España.

Los deportistas (desde los 6 a más de 70 años) podrán competir en cinco deportes individuales y dos participativas.

Además, Adetra seleccionará a los deportistas trasplantados de nuestro país que integrarán el equipo argentino en los XXII Juegos Mundiales para Trasplantados, a realizarse del 17 al 24 de agosto de 2019 en Newcastle Gateshead, Inglaterra, donde más de 3.000 atletas trasplantados de todo el mundo le rendirán el mejor homenaje a la vida y a los donantes de órganos.



Actividades fuera de competencia

Además de las competencias deportivas, durante la semana se realizarán otras actividades ligadas a la donación y transplante de órganos. El jueves, desde las 10, se realizará la reunión mensual de pacientes transplantados, en lista de espera y organizaciones sociales relacionadas con la temática. El encuentro será en la Casa de Hernández, Florida 97.

El viernes se llevará a cabo el II Congreso de Medicina Deportiva y Trasplantología en el aula magna de la Universidad Católica.

Por último, el sábado 3 de noviembre se realizará un evento social abierto a la comunidad en la plaza 9 de Julio; el encuentro se desarrollará a partir de las 12.30.

El equipo salteño

Atleta Edad Trasplante

C. Russo 36 Corazón-Pulmón

L. Copa 22 Riñón

A. Arias 67 Riñón

D. Cruz 37 Riñón

D. Fernández 40 Riñón

J. Clavell 22 Riñón

J. Figueroa 39 Riñón

M. Cabana 22 Riñón

M. Molina 30 Riñón

N. Cruz 30 Riñón

L. Pedrini 18 Riñón

S. Salvatierra 44 Riñón

S. Maidana 39 Riñón

V. Achuma 41 Riñón

M. Camacho 7 Hígado

R. Sandoval 56 Corazón

M. Landivisnay 43 Riñón

S. Gallardo 36 Córneas

El programa

Hoy, a las 20

Acto inaugural, Delmi

Mañana, desde las 9

Petanque, P. Bicentenario

Natación, Gimnasia y Tiro

Carrera 5 km, P. Bicentenario

Voley, Delmi

Tenis, Sporting Club

Jueves, desde las 9

Tenis de mesa, Sec. Deportes

Ciclismo, ruta a Lesser

Tenis, Sporting Club

Atletismo, Sec. Deportes

Squash, Gimnasia y Tiro

Viernes, desde las 9

Golf, Salta Polo Club

Bádminton, Sec. Deportes

Ciclismo, ruta a Lesser

Natación, Gimnasia y Tiro

Sábado, desde las 9

Atletismo, Sec. Deportes

Padel, Papagallo Padel