"Esta gestión es transparente y así quedará demostrado"

La secretaria de Hacienda de Rosario de la Frontera, Carolina Solís, asistió al Concejo Deliberante donde respondió las inquietudes de los ediles, entregó documentación y aseguró que la gestión del intendente Solís es transparente.

Carolina Solís Mónico, hermana del jefe comunal, fue invitada a la reunión porque el objetivo principal se debió al caso de robo de identidad que sufrió el vecino Ricardo Moyano, por la que se inició una investigación sobre los planes Salta Trabaja.

La titular de Hacienda se reunió con los ediles para presentar lo solicitado por el cuerpo tras la reunión mantenida con el secretario de Gobierno, Javier Mónico.

La funcionaria manifestó a El Tribuno que "la reunión fue un intercambio muy productivo de información, en la cual entregamos la totalidad de la documentación requerida y contestamos cuestiones abarcadas en el orden del día y nos pusimos a disposición, para despejar cualquier tipo de inquietud, a fin de demostrar la transparencia de la gestión de Solís".

Y agregó que "además, durante la reunión nos anticipamos al tratamiento del presupuesto 2019. Fue un ámbito de dialogo muy satisfactorio".

Lo que dijeron los ediles

La vicepresidenta del cuerpo Cristina Elías, expresó: "Hemos mantenido una reunión con Carolina Solís Mónico, que debía presentar el listado de los beneficiarios de Salta Solidaria y Salta Trabaja que se encuentran bancarizados, como así también el listado de pagos realizados a empresas que prestan servicios a la comuna".

"La invitación fue producto del trabajo que viene realizando el cuerpo por las denuncias realizadas en los medios y en la justicia contra el Ejecutivo. Cabe destacar la buena predisposición de la funcionaria, quien siempre se mostró predispuesta a evacuar las inquietudes de los ediles, hizo entrega de la documentación requerida, un listado de casi 670 beneficiarios, así como el listado y monto abonado a las empresas contratistas. Y quedó comprometida a ampliar los informes solicitados", dijo Elías.

A su turno, la concejala Eliana Otero, manifestó a El Tribuno que "fue un diálogo fluido y con respuestas a todo lo pedido por el cuerpo de parte de la secretaria de Hacienda. Actitudes que demuestran el compromiso y la buena predisposición con la que se maneja el Ejecutivo. Lejos de la mala intención con la que operan algunos sectores políticos, el intendente Gustavo Solís demostró una vez más que con la verdad y con hechos se construye en beneficio de la ciudad", finalizó Otero.

Por su parte, el también concejal Luis Calderón, manifestó que "los planes son 687 y no 550 como decía el intendente. De ellos, 536 cobran en caja de ahorro del banco Macro, y 151 con cheques, porque no quieren figurar en el banco porque tienen otros beneficios".

Calderón también dijo que "nos dejó la lista de beneficiarios para que la analicemos y creo que de ella surgirán más irregularidades. En cuanto a quien puede dar de alta los planes, quedó claro que sólo el intendente o los secretarios pueden solicitarlo por nota y en la oficina correspondiente".

Por otro lado, el concejal Federico Adrian Gil, aseguró a El Tribuno que "sin diálogo no hay política. Este es uno de los pilares fundamentales sobre lo que reposa la política. El otro pilar es el antagonismo, éste es a su vez la condición del diálogo. Sin antagonismos el diálogo es una simple conversación. Desde este punto de vista la reunión con la secretaria de Hacienda fue positiva, pudimos dialogar de todos los temas que conciernen a la administración municipal y al Concejo y me parece que es un ejercicio que debemos acostumbrarnos a hacer siempre, porque lo requieren los vecinos de Rosario de la Frontera".

Gonzalo Fernández, expresó que "estoy satisfecho porque llevó todo lo requerido y se le pidió más material, que quedó en acercarnos pronto. Fue muy fructífera la reunión y la predisposición de la secretaria, ahora será la Justicia la que determine el resto".

Por su parte, Valeria Orozco manifestó que "nos dieron el listado de beneficiarios, pero aún no lo pueden mostrar al público. Nos informó el monto del dinero que le dan por convenio a la Fundación Sagrado Corazón, pero no los recibos u órdenes de pago. El informe trimestral quedó también pendiente", aseveró.

Y agregó que "la empresa que hace los adoquines es Nutri Agro que funcionaba aquí y ya no, y no se sabe quién es el dueño ni quien firmó el contrato. En síntesis, asumen el robo, pero no se hacen cargo ellos", sentenció la concejala

Pagan los sueldos

La comuna inició el pago de sueldos de octubre al personal. Ayer fue el turno de los planes y hoy lo hará la planta permanente y política. Una característica de esta gestión es abonar los sueldos el último día de cada mes, esto es posible gracias a la buena administración de los recursos. "Es válido rescatar que desde la gestión estamos realizando un gran esfuerzo para cumplir con las obligaciones", manifestó Solís.

Investigan dos fiscales

El Ministerio Público informó que un vecino de la Ciudad Termal denunció a Gustavo Solís y a Javier Mónico por supuestas maniobras fraudulentas, lo que se encuentra a cargo de los fiscales Oscar López y Mónica Poma.

Ricardo Moyano, vecino, radicó la denuncia tras haber tomado conocimiento de que figuraba como beneficiario de un plan social. Los recibos eran por la suma de $1.800 desde diciembre del 2016 hasta marzo de 2017 y la suma de $2.100 correspondiente a los meses de marzo de 2017 hasta octubre del mismo año, incluso había un recibo de otra persona pero firmado a su nombre.

Moyano desconoció haber recibido dichas sumas ni haber firmado recibos. En su denuncia incluyó al secretario de Gobierno del municipio, porque se sintió perjudicado por un descargo que el funcionario realizó a los medios luego de conocido el caso y pidió que se tomen las medidas legales correspondientes.