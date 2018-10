Tomás Juárez, del Zenta a Los Pumas 7

“El día anterior al partido con Lince, en Tucumán, mis entrenadores enviaron una imagen y todos comenzaron a felicitarme en el grupo de WhatsApp. Como lo vi tarde, no entendí a qué se referían, hasta que vi mi nombre en el papel. No lo podía creer ni lo hubiese imaginado”, dice Tomás Juárez, de 19 años a El Tribuno, el primer jugador de rugby del interior provincial en ser convocado a un seleccionado nacional de rugby. Si bien su presente es en el Jockey Club, donde se desempeña como wing, nació y se formó en el Zenta Rugby Club de San Ramón de la Nueva Orán.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de informarle los jugadores de vuestra Unión convocados a participar de una selección de jugadores trial para el seleccionado nacional de seven a disputarse en el Club Palermo Bajo de Córdoba, el miércoles 26/9, a las 14. Los convocados son: Tomás Juárez Hernández y Eliseo Nicolás Morales Abraham”, leyó el juvenil de 19 años, y en ese instante recién se dio cuenta de lo que estaba pasando.

Su historia con la ovalada obviamente comenzó mucho antes. A los cinco años sus padres lo llevaron a jugar al club oranense y enseguida se conectó con el deporte.

Sin embargo, cuenta a El Tribuno: “A los 10 casi dejo, me había enganchado con el fútbol, pero mi mamá me dijo que iba a volver con la boca llena de barro. En realidad no quería saber nada y seguí jugando al rugby en Zenta”.

El wing se fue despidiendo de su club a medida que iba terminando sus estudios secundarios y un día desembarcó en el Jockey Club “donde me adapté muy rápido y me hicieron sentir cómodo desde el principio”.

Hoy, apenas un par de años después de ese arribo, Tomás Saravia Toledo lo incorporó a la primera división y se transformó en la revelación del equipo.

“No tengo idea cuándo comenzaron a observarme para el seleccionado, tampoco sabía y ni siquiera lo imaginaba. Después me dijeron que fue en el partido que le ganamos a Los Tarcos en Tucumán (23 a 21, el domingo 26 de agosto)”.

Su llegada al trial de la Unión Argentina de Rugby llenó de orgullo a sus actuales compañeros, entrenadores y dirigentes, pero especialmente a los aurinegros del norte provincial, aquellos que lo vieron nacer.

“Fue una felicidad enorme, mis amigos del Zenta, los entrenadores que tuve y los dirigentes me llamaron y mandaron mensajes. Me decían que me lo merecía. Fueron palabras muy lindas”.

Junto a Juárez viajó Elíseo Morales, el medioscrum de Universitario Rugby Club que ya tiene varias convocatorias.

“Elíseo me decía que esté tranquilo, que no me ponga nervioso, pero yo estaba tan ansioso como nervioso”, cuenta entre risas.

“A Córdoba llegamos un día antes porque había paro de transportes y cuando estábamos desayunando e nos acercó el entrenador Santiago Gómez Cora y nos dijo que vayamos a entrenar en esa misma jornada. Nos tomaron testeos de velocidad, saltos y finalmente partidos. El trato fue muy bueno y yo di el 100% de mí. Luego nos dieron una charla grupal donde agradecieron por la actitud y las ganas que pusimos”.

La anécdota final es que antes de esta convocatoria, Juárez jamás había jugado en Seven. Esta fue su primera vez, como la primera vez que convocan a un chico surgido en el interior.