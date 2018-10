El Tribunal Eclesiástico tramita un ADN del sacerdote Balbi

La semana pasada, Cristian Vizgarra denunció por El Tribuno que sería hijo del sacerdote Eduardo Balbi. Ayer por la mañana, Vizgarra llegó hasta la Catedral para una testificar en una audiencia convocada por el Tribunal Eclesiástico. Ante Loyola Pintos, el juez del Tribunal, contó toda la historia sobre el excura de Joaquín V. González.

"La Iglesia se comprometió a hacer lo posible para que se haga el ADN y, según dijeron, Balbi se lo querría hacer", contó el joven al salir de la audiencia.

Frente a un escribano y al juez único del Tribunal Eclesiástico, tanto Cristian como un familiar declararon durante más de una hora, y luego firmaron un acta. "Loyola me dijo que el acta podría servir de prueba, para que la Justicia vea que ya se inició un trámite y que además la Iglesia quiere colaborar", afirmó el joven.

Consultado por si confía en la Iglesia, Vizgarra señaló que "voy a intentar confiar, Loyola parece ser una persona educada y culta, parece que quiere colaborar".

El juez vicario se mostró conmovido por la historia de Cristian: "Me dijo que comprende que la carga emocional que traigo encima es mucha, y que es muy duro, pero que él quiere que se sepa la verdad", relató el joven.

Cristian llegó desde su pueblo acompañado de un familiar que no quiso dar su nombre porque "en la familia no estamos de acuerdo que él haga público todo esto. Es volver a exponernos, pero lo acompañamos, porque es su derecho". El pariente testificó sobre Nélida Vizgarra, madre de Cristian, y sobre las condiciones en que falleció: "Ella estuvo encerrada todo el embarazo y fajada, no fue a control médico hasta que la vi mal y la llevé. Balbi la vio antes de morir porque él estaba de capellán en el San Bernardo", contó.

La denuncia por filiación llegó al Juzgado Multifueros de Joaquín V. González, a cargo de Patricia Rahmer, el defensor oficial es Virgilio Varela. Según dichos de la jueza Rahmer a un medio de Anta, es probable que el caso deba pasarse a otro juzgado ya que Balbi no tiene domicilio en el pueblo.

La historia de Cristian se remonta a hace 26 años, cuando su mamá trabajaba de secretaria en la parroquia. Nélida, que guardó su embarazo en secreto, falleció luego de dar a luz. "Murió de una hemorragia por haber estado fajada tanto tiempo, le dieron a elegir entre ella y yo, y ella me eligió a mí", contó su hijo.

Al fallecer su madre, Cristian quedó a cargo de sus abuelos, quienes lo criaron como sus padres. Luego de que fallecieron sus abuelos, a los que nunca les preguntó nada "por respeto", inició la demanda contra el sacerdote. "Ella dio su vida por mí, y aun así siempre la juzgaron a ella por haber estado con él, y a mí por ser su hijo, y él se fue", aseguró el joven.

En medio del escándalo, el vicario general de la Diócesis de Salta, Dante Bernacki, consultado por los últimos casos de abuso, aseguró por diferentes medios que "no se debe generalizar. No se habla de evangélicos o testigos de Jehová que han delinquido". También apuntó contra los medios y aseguró que hay "ataques sistemáticos contra la Iglesia" que responden a que "el mundo es inmundo".