Una astrónoma argentina investiga planetas para una misión de la NASA

Esta científica platense, de 37 años y casada con un argentino que estudia Ingeniería en Sistemas, también es de las pocas que dicta clases en la Universidad de Leiden en Holanda.

Como parte del equipo científico, utiliza los datos enviados por Juno para estudiar la estructura interna de Júpiter y acercarse un poco más a conocer sus orígenes

“Yo llegué hasta acá porque estudié un montón; me formé en la educación pública desde jardín de infantes hasta mi doctorado. Mi mamá fue madre soltera hasta mis diez años y cuando se casó con quien yo digo que es mi papá siempre me apoyaron y me motivaron a que estudie lo que quisiera, por eso siempre insisto en que un poco si llegué hasta donde estoy es por ellos”.

Obtuvo su licenciatura en Astronomía en 2007 en la Universidad Nacional de La Plata y se doctoró en 2011, como becaria del Conicet. De 2011 a 2014 hizo un postdoctorado en el instituto Max Planck de Astronomía en Alemania, y entre 2015 y 2017 trabajó en el Observatorio de la Costa Azul, primero con una beca postdoctoral Henri Poincaré y luego como becaria postdoctoral de la Agencia Nacional Espacial Francesa.

Hoy reconoce que, en el fondo, siempre supo que iba a ser científica. “Siempre fui muy curiosa, era insoportable con eso”, justificó acerca de por qué tenía tal certeza. Pero, ¿por qué los exoplanetas? Y responde que “de alguna manera, si bien en astronomía todo está lejos y no es posible analizar un planeta en un laboratorio, siento que los exoplanetas (aquellos planetas o estrellas que pertenecen a otros sistemas diferentes al solar) son más palpables; es una especie de exploración que estamos haciendo para saber qué hay más allá. Son todos tan diferentes y estamos encontrando cosas muy extrañas, es muy loco estudiarlos. Cuando estudiamos los planetas me di cuenta que sabemos muy poco”.

Cuenta que se fue de la Argentina hace ocho años. “Estaba haciendo dos doctorados y en Francia estudié atmósferas de exoplanetas y un profesor que tenía allí estaba trabajando en esta misión (Juno) me ofreció trabajar con él.

Hay dos equipos, uno de ingenieros y otro de científicos que tratamos de interpretar los datos que nos llegan.

Un trabajo fascinante

Yamila fue una de las 14 oradoras en la edición 2018 de TEDxRíodelaPlata junto a otros 13 referentes de la ciencia, la educación, la cultura, la tecnología, el arte y el periodismo que se alternaron en el escenario para transmitir sus experiencias y pensamientos al público. Paradójicamente no habló de exoplanetas. “Es poco tiempo el que se dispone para hablar y hay que focalizarse, por eso decidí ir por mi inspiración, sacar a la gente de la vida cotidiana, más para inspirar y ayudar a darse cuenta que somos un puntito en el universo”.

En la misión son tres mujeres entre unos 40 hombres que la integran, y en la universidad holandesa son 4 profesoras sobre 30 docentes.