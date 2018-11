Niños discapacitados recibieron medallas con la inscripción escrita con corrector

Una docente de la Escuela Especial 504 de Bahía Blanca denunció que el municipio entregó medallas que habían sido modificadas con corrector líquido. “Están borradas con liquid paper y arriba escritas con birome y algunas con fibra. Eran de fútbol del año pasado y es un plástico que no debe ser tan caro comprarlo”, explicó la maestra Natalia Muzzi, quien agregó: “Es una vergüenza que hayan dado eso”.

Tras compartir la publicación, el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay respondió a la publicación de Facebook que había hecho la docente asegurando que ordenó realizar una investigación “para saber quién es el responsable de esto“. “De ninguna manera representa el pensamiento y la acción de la gestión municipal. Se tomarán las medidas severas que correspondan. Disculpas. Y comparto la indignación“, escribió el mandatario.

En un intento de solucionar la situación, Carlos “Bocha” Arias, coordinador del área destinado a actividades para personas con discapacidad aseguró que ”fue un torneo que nosotros organizamos todos los años como fin de la actividad que desarrollamos todo el año. Entre ellas está la actividad de natación, donde concurren todas las escuelas especiales y talleres protegidos así como también particulares".

"Lo íbamos a hacer en dos jornadas porque participaban chicos que nadaban con ayuda y el próximo martes hacíamos el segundo encuentro ya con los alumnos que concurrieron a natación y nadaban toda la pileta. Hice un pedido de medallas y no estaban el viernes. Me pareció que no entregarles nada el martes no era bueno. Hicimos la modificación en las medallas de acrílico y les dijimos que el martes entregaríamos las otras”.

La situación generó indignación en las redes y si bien aseguraron que el problema ya se solucionó y que la próxima semana se entregarán todas las medallas a quienes hayan participado de la muestra, muchos criticaron la falta de previsión de la Municipalidad y del área de Deportes y Discapacidad, teniendo en cuenta que el evento ya viene realizándose en forma anual durante los últimos 15 años.

