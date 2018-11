Pusieron una bomba en la tumba de Ramón Falcón en La Recoleta: una mujer resultó herida

En medio del debate y los incidentes en las afueras del Congreso, donde el Senado trata la aprobación del Presupuesto 2019, una bomba explotó en el cementerio de La Recoleta, más precisamente en el mausoleo del coronel Ramón Lorenzo Falcón y por el hecho hay una mujer herida. En el lugar trabaja la Brigada Antiexplosivos de la Policía Federal.

Y la fecha no es al azar ya que un día como hoy, pero de 1909, el anarquista ruso Simón Radowitzky arrojó una bomba en el carruaje de Falcón, quien falleció horas más tarde.

#Efemerides El 14 de Noviembre de 1909. Un atentado termina con la vida del coronel Ramón Falcón. En la calle Quintana, poco antes de llegar a su intersección con Callao, el joven anarquista Simón Radowitzky arroja una bomba sobre el carruaje pic.twitter.com/Vy8KuiRJ6t

Durante la marcha del 1 de mayo de 1909 en Buenos Aires fueron asesinados un grupo de obreros por parte de las fuerzas policiales en lo que se conoció como La Semana Roja. El principal responsable fue Falcón, policía, político y militar argentino que era conocido por su “mano de hierro” contra las manifestaciones populares.

Como respuesta a la masacre de trabajadores, Radowitzky preparó un artefacto explosivo casero el cual arrojó el día 14 de noviembre dentro del vehículo de Falcón.

La explosión hirió de muerte al entonces jefe de la Policía de Buenos Aires, y a quien los grupos obreros sindicaban como “asesino de proletarios”.

Posterior al ataque, Radowitzky al no poder escapar de sus captores intentó suicidarse disparándose al cuerpo. Finalmente, no logró su cometido ya que la bala no acabó con su vida, quedando solamente herido, y además apresado. Así fue encarcelado en la prisión más fría y dura al sur del mundo, en el penal de Ushuaia en la Patagonia argentina. En 1911 logró escapar de la cárcel con el apoyo de anarquistas chilenos y argentinos, cruzando a Chile, para posteriormente ser nuevamente apresado tras su búsqueda y hallazgo por parte de la Armada chilena.

En 1930, tras 21 años en la cárcel se le concedió el indulto, pero también el destierro de Argentina. Radowitzky vivió en Uruguay y luego viajó para España durante la guerra civil para apoyar los grupos republicanos, marxistas y anarquistas contra el fascismo.

Tras la victoria del fascismo en España cruzó la frontera hacia Francia donde permaneció en un campo de concentración hasta su traslado a México donde moriría en 1956 a los 65 años.

Fuente: Resumen Latinoamericano