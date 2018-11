Julio Bárbaro vaticinó: "Macri no se presenta"

Las próximas elecciones presidenciales están a meses de distancia. Los motores de campaña ya se sienten carburar a toda máquina y, pese a que no todos los frentes han definido a sus candidatos, las especulaciones sobran. En este contexto, el dirigente peronista Julio Bárbaro visitó el programa Mesa Chica , y opinó: ‘Yo apuesto a que [Mauricio] Macri no se presenta‘.

‘Lo digo siempre, lo insisto, lo conozco. Hablé mucho con Macri. Mauricio no es un político de raza‘, sostuvo Bárbaro, a quien se le remarcó que el Presidente confesó sus intenciones de lanzarse a la carrera por la segunda vuelta. ‘Es la forma en la que se despiden los que se van', subrayó.

En su paso por la pantalla de LN+, el analista político remarcó que hoy el Presidente genera un alto rechazo del electorado, así como la exmandataria Cristina Kirchner.

‘Macri y Cristina no llegan al 30% de adhesión y superan el 50% de rechazo. ¿Se puede hacer un país así? Es imposible. Son dos fracasos de la esperanza‘, señaló Bárbaro.

El dirigente peronista añadió: ‘Hoy quisiera sacarme de encima a Macri sin correr el riesgo de que vuelva Cristina. Votaría al que venga, salvo que el Pro ponga a otro candidato’.



Fuente: La Nación