Vergüenza: la directora tiró al piso a una docente y la filmaron

Ayer conmocionó la noticia de que una directora tiró al piso a una docente porque se negó a firmar una sanción. Esto ocurrió en la zona rural de El Timbó, donde en el secundario ya se denunciaron graves problemas de comportamiento de los alumnos, que está visto no tienen a nadie que les dé un buen ejemplo.

Agresiones físicas, acoso laboral y persecución psicología se denunciaron en la escuela rural del paraje El Timbó, en Rosario de Lerma.

Los protagonistas son docentes. El origen de los incidentes se remonta a hace cuatro años, e hizo eclosión con un hecho verdaderamente vergonzoso, que hasta el momento el Ministerio de Educación de la Provincia no ha aclarado a la población.

La profesora de Historia Silvina Soria relató en sede policial, que la directora Alejandra López la agredió físicamente este martes a las 18 horas en la dirección del establecimiento, en una especie de represalia porque la agredida docente supuestamente estaba preparando, junto a padres, una nota de reclamo por ciertas irregularidades producidas en la conducción de este establecimiento educativo.

“Me dijo que firmara una sanción disciplinaria porque yo hablaba mal de ella y otros docentes. Que era una instigadora. Me puse muy nerviosa y me negué a firmar el documento. Ahí intente salir de la dirección porque me sentí agobiada verbalmente, y fue cuando la directora me empujó y caí al suelo” contó Silvana Soria a El Tribuno.

Entonces, según el relato de la denunciante, una celadora la ayudó a levantarse en medio de los reproches de la directora. “En ese momento los alumnos y algunos padres observaron lo que ocurría y uno de los chicos comenzó a filmar con su celular lo que me ocurrió”.

Este video, que prueba en parte la agresión, está en manos de la Justicia y del Ministerio de Educación.

Golpeada

Soria, como pudo, subió al colectivo interurbano de Rosario de Lerma, y con la ayuda de otro docente se dirigió a la comisaría N° 14 a asentar la denuncia sobre lo ocurrido.

La profesora de Historia se desempeña desde hace 8 años en el secundario rural de El Timbó. Está desde los inicios en este establecimiento.

Argumenta que la directora, Alejandra López, con la anuencia de cuatro docentes más del mismo secundario, uno de El Quebrachal y tres de Salta capital, comenzaron a hostigarla laboralmente desde principio de año, tornando su vida imposible. “Acomodan las horas a su favor, o en todo caso en desmedro de los docentes de Rosario de Lerma. No se preocupan por los alumnos. Todo esto lo sabe el Ministerio de Educación. Pero existen otras irregularidades que todos los docentes conocen y callan por temor”.

Más antecedentes

Lo denunciado por la docente Soria tiene correlato con otra denuncia administrativa realizada por la profesora de Matemáticas, Silvia Salvatierra, quien sostiene sobre estas irregularidades y el trato desigual con el plantel docente, en beneficio de algunos.

Esta nota fue enviada a la Dirección General de Enseñanza Secundaria el 8 de noviembre. De acuerdo a los testimonios de algunos docentes de Rosario de Lerma, la profesora Soria fue acosada este martes por la directora, porque la acusa de ser una instigadora en su contra, que habla mal de la directora delante de alumnos y pa dres.

“Nosotros apoyamos a nuestra colega. Somos docentes de este secundario pero con residencia en Rosario de Lerma. Estos problemas se suscitan con cuatro docentes que no son de la zona y la directora”, apuntó a El Tribuno un profesor en forma anónima.

Este establecimiento posee un plantel de 20 docentes, de los cuales solo un tercio es de Rosario de Lerma. El resto llega hasta El Timbó desde otros puntos de la provincia.