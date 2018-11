Alertan cambios en el delito de trata

El Gobierno y los organismos que luchan contra la trata de personas advirtieron sobre las nuevas modalidades que presenta este grave delito.

El fiscal especializado en delitos conexos de la localidad de San Isidro, Buenos Aires, Gonzalo Acosta, destacó que en la actualidad los usuarios de redes sociales no son conscientes del riesgo que implica la tecnología y cómo da lugar a que los delitos de trata de personas vayan acrecentándose.

La principal advertencia a la comunidad es no recibir invitaciones ni iniciar charlas con personas desconocidas: "Este consejo que nos daban nuestros padres, hoy se lo transmitimos a nuestros hijos para que lo apliquen a sus redes sociales. No debemos recibir solicitudes de amistad de personas que no conocemos, siempre hay personas que nos están observando con fines delictuales", señaló el especialista.

En una jornada de capacitación organizada por la Secretaría de Derechos Humanos y la Policía de Salta, se conmemoró el décimo aniversario de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata y la División Trata de Personas. En la oportunidad, se reconoció a María Genoveva Valdemarín por su tarea como fundadora de la Oficina y al actual equipo de trabajo.

Durante el abordaje que realizaron integrantes de la Justicia Federal, Migraciones, Fundación María de los Ángeles y funcionarios de Buenos Aires, Tucumán y Salta, se hizo fuerte hincapié en las nuevas modalidades del delito que abarca por ejemplo la "trata blanda", que involucra condiciones que invisibilizan el delito.

"El delito de trata implica la esclavitud, atentando contra la libertad y dignidad humana. En la actualidad hay distintas maneras de coartar la libertad de las personas, vulnerándolas en todos sus derechos. El tratante realiza distintas maniobras que dejan a la víctima sin posibilidad de elección, sin otra opción de vida. Cayendo en la naturalización de este aberrante delito", señaló la psicóloga Laura López Ahanduni de la Oficina de Rescate y Acompañamiento.

El secretario de Derechos Humanos, Federico Uldry Fuentes, destacó el trabajo con los distintos poderes del Estado para actuar de manera ágil y el acompañamiento a víctimas.