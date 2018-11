Noche de revancha para Parada y Sosa en San Martín

El ring ya está listo, los vestuarios esperan por los púgiles y solo resta que sean las 22 para que suene la campana de inicio de la velada que se realizará en el club San Martín (República de Siria 49). La cartelera ofrece de todo; un fondo profesional, una docena de peleas amateurs y entre ellas la presencia de un apellido que supo convocar a miles de fanáticos del boxeo local.

El plato fuerte y que se viene promocionando desde hace un par de semanas tendrá la presencia de dos salteños. En un rincón estará Juan Pablo “el Cocinero” Parada y en el otro Daniel Alejandro “el Zurdo” Sosa, dos púgiles que ya estuvieron frente a frente y por ello el choque de esta noche tiene un sabor de revancha.

Parada y Sosa se enfrentaron el 14 de julio del año pasado en el mismo escenario de esta noche. Aquella fue apenas la segunda pelea profesional de Sosa, que terminó venciendo por puntos. Sobre ese encuentro Parada señaló que debió bajar 16 kilos, ya que venía de varias categorías superiores; no llegó en las mejores condiciones y lo terminó pagando con la derrota.

Hoy no habrá esa desventaja entre ambos; ayer cumplieron con el pesaje y ambos estuvieron dentro del límite de la categoría superpluma. Sosa estableció 58 kilos clavados mientras que la báscula cantó 57.300 kg para Parada. Se enfrentarán a 4 rounds de 3x1.

Sosa (30) arrastra un récord de seis peleas con igual cantidad de triunfos y derrotas; en la presente temporada realizó tres combates con derrotas frente a Eduardo Estela y Fernando Sebastián Bravo y solo le ganó a Wilfredo Tapia en la capital de Jujuy.

Del lado de Parada (35) hay que destacar que viene de vencer a Rubén Anaquino en El Galpón en julio pasado; ese triunfo le sirvió para cortar una racha de seis de derrotas consecutivas. En la suma de sus presentaciones cuenta con cinco triunfos (todas por nocaut) y catorce derrotas (2 por la vía rápida).

El resto del programa se completará con boxeadores no rentados. Uno de los debutantes será Cristian Abregú, sobrino de Carlos “Potro” Abregú, ex campeón sudamericano y actualmente presidente de la Comisión Municipal de Boxeo. Cristian hará su presentación con 14 años y frente al salteño Yoel Fabián en la categoría de 60 kg. Las entradas tendrán los siguientes valores: populares $100 y plateas $150. Fiscalizará la Comisión Municipal de Boxeo.

El programa

Preliminares 2x1

Categoría 60 kg

E. Aguirre vs. J. Moreno

Categoría 52 kg

F. Quiroga vs. M. Bridux

Categoría 60 kg

C. Abregú vs. Y. Fabián

Categoría 57 kg

S. Méndez vs. C. Venegas

Categoría 60 kg

E. Ramos vs. B. Quipildor

Categoría 60 kg.

J. Sánchez vs. P.Rollo

Categoría 57 kg

A. Ferrufino vs.A.de la Rosa

Categoría 50 kg

E. Burgos vs. M. Fabián

Categoría 69 kg

J. Durán vs. C. Cancino

Categoría 69 kg

D. Artaza vs. F. Corregidor

Categoría 90 kg

J. Vilca vs. M. Copa

Categoría 90 kg

F. Tello vs. F. Vargas

Fondo 3x1

Categoría superpluma

J. P. Parada vs. D. Sosa

En Buenos Aires

Más allá de lo que suceda esta noche en San Martín, el boxeo salteño tendrá a otros dos de sus representantes peleando en el club Huracán de la Ciudad de Buenos Aires. Ambas peleas serán transmitidas por DeporTV desde las 22.

En el combate estelar de la velada, el invicto bonaerense Nicolás “el Elegante” Andino (6-0, 1 KO) se enfrentará al noqueador salteño Diego Tejerina (10-4-3, 9 KO), en un enfrentamiento enmarcado en la categoría superligero.

Además, en el combate de semifondo, el porteño Cristian “Tormenta” Choque (2-1) se enfrentará al salteño Mauro “Sapito” Liendro (3-3-0-1 sd, 3 KO), en un enfrentamiento enmarcado en división mosca.