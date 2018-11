Urtubey aclaró sus dichos en una entrevista con La Nación y dijo que hubo mala fe

El Gobernador no negó los dichos que hoy tuvieron trascendencia nacional, pero consideró que hubo "mucha mala fe‘" En conferencia de prensa Juan Manuel Urtubey aclaró sus expresiones que tuvieron repercusión nacional en relación a su salario como mandatario. Lo hizo durante la conferencia de prensa que brindó en la Universidad de la Cuenca de la Plata en la ciudad de Corrientes.

“Ahí hay mucha mala fe. Yo soy honesto y siempre dije la verdad. Mis ingresos en la actividad privada, (y los de) mi mujer que es una profesional exitosa, son más grandes que los que tengo como gobernador, esta es la verdad. No vivo solo con mi sueldo de gobernador y lo primero que tenemos que hacer es decirnos la verdad. En mi actividad privada, como familia, gano más que como gobernador”, dijo hoy e insistió en la necesidad de ‘decirnos la verdad‘. “Lo importante es que nos digamos la verdad porque sino se sigue mintiendo”.

Durante la jornada de hoy, portales nacionales reprodujeron una entrevista que dio el mandatario anoche en LN+ donde ante la pregunta de si su sueldo de gobernador le era suficiente, respondió: "El sueldo de gobernador, no. Afortunadamente me dedico a la actividad agropecuaria, a la cría de cerdos y, con eso, en buenos años me va mejor, en otros no tanto. Pero la vamos peleando".

La entrevista

Las expresiones del Gobernador fueron formuladas anoche en el programa Destino que se emite por la señal de LN+. Distendido y en una charla abierta Urtubey habló sobre el escenario político para las próximas elecciones y la situación económica que atraviesa el país.

Al ser consultado sobre una “alternativa superadora”, Urtubey dijo que “Lo que estamos planteado es eso, una alternativa superadora a una realidad que hoy lamentablemente castiga a los argentinos”

Aclaró también que en el PJ Alternativo habrá internas. “En este espacio lo interesante es nuestra diversidad, si pretendemos hacer algo uniforme no le sirve a la Argentina. Queremos algo diferente”, dijo.

Claramente descartó ser uno de los candidatos a vicepresidente de Mauricio Macri para las próximas elecciones, pero se encargó de aclarar que se encuentra ayudando “y lo voy a hacer hasta el último día porque si le va bien al Gobierno nos va bien a los argentinos... Hay que tratar de ayudar para que las cosas nos vayan mejor”, remarcó.

Con respecto a si votaría por el desafuero de Cristina de Kirchner si fuera legislador, sostuvo que: “Haría lo que vengo planteando desde hace tiempo. Eliminaría los fueros para todo el mundo, no solo para Cristina”.

“La sociedad argentina viene dando una muestra de madurez formidable... existe un enorme disconformismo, pero el pueblo esta dispuesto a respetar la institucionalidad”.