"Lo grave es que no nos une nada hacia el futuro"

El cierre del XI Congreso Regional CREA 2018, que se realizó en el Centro de Convenciones, estuvo a cargo del conocido neurocientífico y neurólogo Facundo Manes, quien recientemente fue distinguido como el nuevo presidente de la International Society for Frontotemporal Dementias. Así se convirtió en el primer médico y científico de habla hispana en ocupar el puesto principal de esta prestigiosa organización.

Durante una hora, cientos de empresarios agropecuarios escucharon atentamente una disertación que poco habló sobre cómo ser más eficientes en producción de alimentos o en la ganadería pero si dejó un claro mensaje de que Argentina necesita un nuevo paradigma para el futuro y que el rol del campo puede ser fundamental.

"A los argentinos, como a otros pueblos, nos divide el pasado y nos divide el presente. Eso no está mal, no es grave. Lo que es grave es que a los argentinos no nos une nada hacia el futuro, y ahí es donde tenemos que ser creativos para generar un contexto como tuvimos en 1983 cuando toda la sociedad reclamó por la democracia. La conseguimos porque la sociedad argentina en el "83 tuvo como paradigma vivir en democracia", afirmó.

Así, el presidente de la Fundación INECO reclamó que Argentina necesita un nuevo paradigma y destacó que ese paradigma fue tema central durante los dos días que duró el congreso de CREA NOA. "¿Qué es el conocimiento?", se preguntó Manes. Es la riqueza que los países tienen actualmente y que es la capacidad de generar ideas y de aprovecharlas, acotó.

Generalmente los argentinos pensamos que somos una sociedad rica porque tenemos recursos naturales, sin embargo en esto no está el patrimonio de los países. Para el experimentado neurólogo, la riqueza está en la innovación, en la ciencia, en la tecnología, en la educación, en la capacidad de generar ideas y de aprovecharlas.

"En el "78 miramos el mundial y en el "83 todos salíamos a pedir democracia, esto también puede pasar con el conocimiento. Hoy muy poca gente pide conocimiento. Nosotros tenemos que pensar un país para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones", destacó Manes.

Pese a este escenario, el neurocientífico es optimista, e instó a los ciudadanos a luchar por el paradigma de conocimiento y consideró que CREA es una institución clave, al igual que el campo, para poder integrarse con empatía en la sociedad y que la sociedad se integre al campo de la misma forma.

“Nos falta un proyecto de país, una inspiración”

Manes destacó el rol de la educación pública para el crecimiento del país.

Durante su exposición Manes destacó un recurrente error que pasa en Argentina y es que muchas veces pensamos que primero hay que crecer económicamente, para así estabilizar la economía y luego invertir en nutrición infantil, en educación de calidad, en salud, en ciencia y tecnología. Sin embargo, el neurólogo afirmó que debe ser al revés.

“Si no invertimos en el desarrollo humano, en el conocimiento los arreglos técnicos de la economía, como fueron en las últimas décadas, van a ser esporádicos y no sustentables. El crecimiento económico que podemos lograr no va a ser sustentable, sino esporádico. Tenemos que invertir en desarrollo humano, en el conocimiento, en la innovación, en ciencia y tecnología, eso nos va a dar desarrollo económico sustentable, sólido y a largo plazo”, afirmó Facundo Manes.

Otra cosa que puede pasar si solo nos concentramos en el crecimiento económico sin invertir en desarrollo humano y en conocimiento es que crezcamos pero que la desigualdad sea mayor. “La única manera que tengamos más igualdad es invertir en desarrollo humano, en educación, en salud, en nutrir a los chicos, en ciencia y tecnología”, agregó el médico.

Manes también destacó a la educación pública y la calificó como algo que le permitió cambiar su vida. “La educación pública me permitió tener las armas para lograr mis sueños en la vida”, afirmó.

El neurocientífico hizo un poco de historia y remarcó que en una época en el país se tuvo prioridad en la educación, en la ciencia, en el conocimiento y fue durante la presidencia de Julio Argentino Roca.

“Roca se odiaba con Sarmiento y con Avellaneda. Sin embargo, cuando asume al poder, llama a Sarmiento, para que sea Director Nacional de Escuela. Sarmiento luego de ser presidente, aceptó. Avellaneda, también luego de ser presiente, es llamado por Roca y acepta ser rector de la universidad. Imagínense ahora a ex presidentes valorando más la educación que ser presiente la nación”, resaltó Manes.

Ellos hicieron una educación pública pensando a largo plazo y es lo que nos falta ahora, donde estamos permanentemente la coyuntura. “Nos falta un proyecto de país, una inspiración de país y todos somos responsables. Las sociedades también necesitan un propósito ¿cuál es el propósito de la sociedad argentina? ¿Bajar la inflación? Es necesario pero me niego a pensar que el propósito de nuestro país sea bajar la inflación. Necesitamos tener un propósito que sea instalar una sociedad conocimiento y ser un país desarrollado en las próximas décadas y más igualitario sobre todo”, finalizó Facundo Manes.