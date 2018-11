Hinchas salteños y jujeños de River denuncian una estafa

Un grupo de salteños y jujeños hinchas de River aseguran haber sido estafados por una pareja que, identificados con una agrupación de simpatizantes del club millonario en Salta, ofrecieron, vía Facebook, entradas y pasajes para la revancha de la Copa Libertadores que debía jugarse el sábado 24 en el estadio Monumental.

Los damnificados dicen haber pagado entre 13 mil y 16 mil pesos y para asegurarse un lugar en la gran final se realizaban adelantos mediante depósitos bancarios.

El colectivo partió desde la vecina provincia de Jujuy y todo era normal en el viaje hasta las horas previas del partido. La delegación llegó a Buenos Aires a las 8 de la mañana del sábado 24. Luego vino lo peor. Antes de partir desde el norte del país, los fanáticos recibieron las entradas y viajaron con los tickets en mano.

Pero en los anillos de cacheos del estadio Monumental comenzaron los problemas. Algunos ni siquiera pudieron superar los primeros controles, otros sí pero fueron rechazados en los siguientes puestos. Luego de empujones y discusiones, un grupo menor pudo ingresar al estadio gracias a gestiones de otra persona (reconocida como un inspector o personal de control de River). Y la gran mayoría se quedó afuera. La estafa, más allá de que el partido luego fue suspendido tras la agresión que sufrieron jugadores de Boca en el colectivo, ya estaba consumada.

La denuncia penal ingresaría hoy en la Justicia jujeña, según explicó uno de los damnificados a El Tribuno y la misma apuntaría contra dos personas. Las entradas habrían sido adquiridas por un canal no legal de River, según expondrían en la demanda.

Además, hubo personas que denunciarían también el abandono, ya que no fueron notificados del lugar de partida para el regreso y tuvieron que volver desde Buenos Aires por cuenta propia. Una de estas personas es Belén Cruz, jujeña que comentó su situación en una nota publicada ayer en El Tribuno de Jujuy. “Me eliminaron del grupo de whatsapp que se había creado para organizarnos y me quedé hasta el lunes, sola en Buenos Aires”, dijo molesta la mujer.

.