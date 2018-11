La dirigencia de Gimnasia banca a Riggio y hay reproche a los jugadores

No echarán al Tano porque "sabemos cómo trabaja y se sacrifica", aclaró Ibire. "Estamos muy preocupados, recibimos un gol y la inseguridad es total", dijo sobre el plantel.

El vicepresidente de Gimnasia y Tiro, Juan Carlos Ibire, salió a respaldar el trabajo y la continuidad de Víctor Riggio al frente del equipo, y a su vez criticó a los jugadores, a los que se les endilgó mayor responsabilidad por este pésimo presente del albo, no solo desde lo numérico, con la amenaza del descenso, sino también desde el rendimiento y la falta de reacción en la adversidad.

“Hablé con el Tano sobre recomponer esto, no queda otra que levantar la moral del equipo, porque no hay más tiempo. A esta falta de reacción la venimos viendo hace tiempo y lo hablamos, no es de ahora. El equipo recibe un gol y la inseguridad es total. Preocupa mucho. Acá depende pura y exclusivamente de los jugadores, tienen la obligación de sobreponerse porque llegaron a una situación límite y saben que este partido los va a marcar para el futuro. Riggio tiene respaldo absoluto, vemos día a día cómo trabaja y se sacrifica”, expresó el dirigente.