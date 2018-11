Infantino se “copa”, Putin no

Vladimir Putin y Gianni Infantino, durante el Mundial. Archivo

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, confirmó ayer que estará el sábado 24 de noviembre en el estadio Monumental para la definición de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors.

“Yo estaré en la final, en el partido de vuelta. Será un duelo espectacular”, aseguró Infantino a la prensa.

De esta manera, la final del fútbol sudamericano contará con el máximo dirigente del fútbol mundial en la vuelta, teniendo en cuenta que para la próxima temporada la Libertadores se jugará a partido único en la final con sede neutral.

“El fútbol es de los aficionados. La Conmebol pondrá la próxima final en campo neutral. Es un acierto. Pero la FIFA tiene que invertir en educación, en prevención. En Europa hemos tenido problemas de violencia y eso nos ha hecho ganar en experiencia y adoptar propuestas concretas. El fútbol es una fiesta, no un drama”, señaló Infantino.

Por su parte, la presencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la revancha entre River y Boca, en el estadio Monumental, es “casi imposible”, pese a los rumores que circularon en los últimos días.

Si bien trascendió que el mandatario europeo estaría presente en dicho encuentro, la Embajada de Rusia en Buenos Aires no efectuó ningún pedido para concurrir a la cancha, según reconocieron desde la dirigencia del millonario.

Además, la sede diplomática rusa en esta ciudad todavía no tiene la agenda del mandatario en Argentina para el G-20, cuya cena de bienvenida será en el Teatro Colón, el jueves 29 de noviembre por la noche.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la diplomacia de ambos países, Putin -que no es precisamente un fanático del fútbol- no suele llegar con muchos días de antelación a los países que visita de manera oficial, por lo que parece “casi imposible” que esté en cancha de River.

La cena en Tartagal

La peña oficial de Boca en Tartagal cumple dos años y organiza una cena, que se llevará a cabo el viernes 16 del corrientes.

Los organizadores informaron que habrá dos exjugadores invitados y uno de ellos será el carismático Mauricio “Chicho” Serna. El otro podría ser el Beto Marcico, lo que se confirmaría en las próximas horas desde Boca.

La cena se realizará en el Círculo Argentino de Tartagal, tendrá bandas en vivo y sorteos de productos oficiales. Las tarjetas se consiguen en Warnes 96 o en el sitio Norte ticket.