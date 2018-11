Ahora dicen que no hace falta una membrana en el basural

El futuro del vertedero San Javier, donde se deposita la basura de Salta capital y alrededores, continúa siendo incierto. La trinchera que se está usando actualmente se quedará sin espacio en un mes y desde el municipio habían informado que, para habilitar una nueva, se necesitaba una membrana que impidiera filtraciones. Sin embargo, ahora dicen que no es necesaria.

El modo en que se gestiona la basura fue señalado como "contaminante" por vecinos que presentaron un amparo. Entre los cuestionamientos a la administración del vertedero estaba la posible filtración de líquidos lixiviados de los residuos.

Los cuestionamientos pusieron al municipio en aprietos, por lo que se comprometió, incluso ante la Justicia, a impermeabilizar la nueva trinchera con una membrana que, hasta principios de año, costaba $24 millones. Luego, el Tribunal de Cuentas llamó la atención al municipio porque iba a asumir el costo de lo que le correspondería a Agrotécnica, la empresa que está cargo del basural.

El municipio se echó atrás con el financiamiento y, en su discurso de inicio de sesiones, el intendente Gustavo Sáenz aseguró: "Si Dios quiere vamos a tener la posibilidad que la pague el Ministerio". La financiación ya no correría por cuenta del municipio ni de la empresa, sino del Gobierno nacional.

En julio, durante una audiencia judicial, el juez Marcelo Domínguez pidió por segunda vez a la empresa que presentara un estudio de impacto ambiental que la habilita a gestionar los residuos. Habían pasado ya cuatro meses desde que lo había solicitado por primera vez. "¿Hay plazos para la obtención de la membrana?", interrogó entonces Domínguez a los funcionarios. En aquella oportunidad no hubo respuesta. Ahora tampoco la hay.

El municipio va por una nueva estrategia: no colocar la membrana. Según la versión oficial, técnicos de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Nación habrían señalado que no es necesaria. "Cuando vinieron dijeron que no hacía falta. Ahora les solicitamos que lo pongan por escrito", aseguró ayer Gastón Galíndez, secretario de ambiente municipal.

El funcionario indicó que, si el estudio preliminar de Nación lo confirmara, se hará "la impermeabilización normal que se viene haciendo en los otros módulos y que no generó ningún tipo de contaminación".

Sobre los estudios que aún debe Agrotécnica Fueguina, Galíndez aseguró que están en la fase preliminar. "Una vez que se aprueben los contratos los presentarán", dijo.

Respondieron por la causa del Arenales

Foto: Jan Touzeau

El secretario de Ambiente municipal, Gastón Galíndez, presentó ayer en Ciudad Judicial el informe que le solicitó el juez Marcelo Domínguez en el marco de la causa que iniciaron vecinos por el desborde y la contaminación del río Arenales. En la sentencia que ya emitió el magistrado, se obliga al municipio a cumplir con ciertas medidas como “acreditar el cumplimiento del desmalezado, mantenimiento y liberación de los ductos de desagües y canales pluviales, márgenes del cauce y márgenes del río, como así también el retiro de basurales y escombros de las márgenes del río”. Según el funcionario, el municipio “viene cumpliendo” con las órdenes judiciales.

Galíndez indicó que el informe presentado se basó en varios ejes como: educación y formación ambiental en las escuelas ribereñas; sanciones; trabajo con la Policía ambiental; limpieza y forestación.

“Limpiamos en la Pedrera, Villa Unidad, 13 de Abril , Villa Angelita, una zona de Santa Lucía y otras. Lo que nos queda es avanzar en Tres Palmeras y seguir forestando”, indicó.