Demoran 6 días para una reconexión de internet

El pasado jueves, en la esquina de Entre Ríos y Deán Funes, un colectivo arrastró la rama de un árbol. Esto sería un hecho común en la zona del macrocentro pero la rama afectó la conexión de internet de varias viviendas de la zona. "Como la empresa que tenemos solo tiene conexión en algunas viviendas de la cuadra, el cable cruza desde la escuela, la avenida Entre Ríos", describió Enrique Moyano, que trabaja en el mantenimiento de las viviendas de la zona.

La conexión de internet Claro utiliza los postes que se encuentran sobre la vereda de la escuela Jacoba Saravia y los cruza hacia los clientes que se encuentran pasando la avenida Entre Ríos.

En este sector de la ciudad se ubican fundaciones, comercios y viviendas familiares que por estos días tiene a sus hijos y nietos de vacaciones, esperando el servicio para trabajar o simplemente pasar un momento de descanso utilizando internet.

Los afectados por el corte se quejaron de lo ocurrido en las primeras horas del jueves pasado y, pese a los llamados explicando la situación, desde la empresa les confirmaron que recién hoy se podrá realizar el relevamiento de lo ocurrido sin haber confirmado que la conexión se concrete en la misma jornada.

Moyano explicó que desde la empresa Claro les informaron que no podían asistir el mismo jueves porque estaba lloviendo y que los reclamos se atienden una vez pasadas las primeras 72 horas. Desde la empresa de comunicaciones tomaron el reclamo y les entregaron el número de orden 1610814. Pese a los reiterados reclamos, los vecinos siguen sin internet. "Desde la empresa lo primero que dieron como excusa fue que el corte se produjo porque algunos de los vecinos estuvo podando las ramas, pero no fue así. Fue un colectivo que pasó y se llevó la rama y el cable", explicó el trabajador que además recordó que el cable fue arrastrado por varios metros por el vehículo hasta que se cortó.

Los vecinos de la zona afirman que desde la empresa expusieron una serie de excusas para no dar una solución a este problema que ya lleva 6 días. Además de la lluvia, expusieron que no tenían materiales, que no estaban los operarios, que el trabajo se podía resolver pasando las 72 horas, pero en realidad ya pasaron 144 desde el jueves a hoy.

.

.