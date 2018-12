El show "Todos por Torito" resultó un verdadero éxito

La noche del martes 4 de diciembre se llevó a cabo con todo éxito el evento solidario "Todos por Torito" en el Centro Cultural 13 de Febrero de esta ciudad.

Dicho festival se realizó a favor del niño Rodrigo Reynoso de casi 2 años de vida, quien actualmente en su corta edad lucha por su vida, con 9 cirugías, ya que padece un diagnóstico complicado de salud desde su nacimiento.

El niño presenta encefalopatía no evolutiva y microcefalia, displasia en pulmón derecho e intestino corto y fue operado de la vista pero sin resultados positivos, su condición es de no vidente ya que no tiene conectado el nervio óptico con el cerebro.

Alcanzan para el tratamiento

Por ello, los fondos recaudados mediante venta de entradas y colaboraciones a través de urnas, más los auspicios publicitarios de comercios adheridos y de profesionales del medio, se informó que alcanzará para cubrir la totalidad del tratamiento en la ciudad de Pinamar, Bs. As., para mejorar su calidad de vida, teniendo en cuenta la situación de escasos recursos de su familia, que eran un impedimento para poder lograrlo.

Al final del evento Cecilia Fernández, madre del pequeño Rodrigo, expresó ante el público un emotivo agradecimiento: "Agradezco infinitamente a esas mujeres, que fueron los ángeles que decidieron ayudarme, a Rosa Becerra y Paula Chanta y a la Sra. intendente municipal Alejandra Fernández, especialmente porque yo he golpeado muchas puertas, llevo más de un año golpeando puertas y ha sido la única que las abrió para nosotros, así que muchas gracias de todo corazón".

Artistas solidarios

Los artistas que participaron solidariamente fueron: David Leiva, Nico Tordoya, Leo Tovi y Los Inti, quienes estuvieron muy emocionados al actuar y por poder contribuir con esta digna causa.