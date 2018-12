Tottenham igualó con Barça e Inter, afuera

Barcelona, con el ingreso de Lionel Messi en el complemento, empató ayer con Tottenham Hotspur de Inglaterra 1 a 1 en el Camp Nou, por el grupo B de la Liga de Campeones, un resultado que clasificó al equipo dirigido por Mauricio Pochettino a los octavos de final.

Tottenham, con Erik Lamela en cancha, logró el objetivo favorecido por el empate de Inter de Milán como local ante PSV de Holanda 1 a 1.

El argentino Mauro Icardi, con un cabezazo, anotó, pero no fue suficiente. Ambos equipos sumaron 8 puntos y ganaron sus respectivos enfrentamientos como locales entre sí (primera instancia de desempate), pero Tottenham marcó como visitante (2 a 1) a diferencia de Inter (1 a 0).

Messi ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo en Barcelona, que se puso en ventaja con el gol del francés Ousmane Dembélé y Tottenham lo igualó con el tanto del brasileño Lucas Moura.

Sergio Busquets, volante del Barcelona, alcanzó otro hecho histórico. Si frente al Atlético de Madrid el pasado 24 de noviembre en el Wanda Metropolitano alcanzó los 500 partidos defendiendo la camiseta del Barça, ayer, ante el Tottenham, Busquets alcanzó los 100 partidos con el Barça en la Champions League, con 64 victorias, 22 empatados y 14 derrotas. En estos 100 partidos marcó cuatro goles.

Icardi fue titular en Inter y fue acompañado en ataque por el delantero Lautaro Martínez a partir de los 23 minutos de la segunda parte, pero vieron frustrado su intento de clasificación con el rendimiento de PSV que se puso en ventaja con el tanto del mexicano Hirving Lozano.

Atlético de Madrid, por el grupo A, empató con Brujas sin goles en Bélgica. El equipo dirigido por Diego Simeone cedió el primer puesto con el triunfo de Borussia Dortmund de Alemania ante Monaco de Francia por 2 a 0 como visitante.

El triunfo de Liverpool de Inglaterra ante Napoli de Italia por 1 a 0 en Anfield también fue otro momento emotivo en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa.

Los dos equipos igualaron en puntos (9) y resultados entre sí (1 a 0) por el grupo C, pero Liverpool sacó ventaja por los nueve goles convertidos en el grupo sobre los siete de los napolitanos.

Paris Saint-Germain, con Ángel Di María, finalizó como líder de la zona C con el éxito ante Estrella Roja de Serbia por 4 a 1 como visitante.

En tanto, el líder del grupo D, Porto de Portugal, derrotó a Galatasaray por 3 a 2 en Turquía y Schalke 04 de Alemania venció Lokomotiv de Rusia por 1 a 0 como local.

Los clasificados a octavos hasta ahora son Barcelona, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Porto, Schalke, Bayern Munich, Ajax, M. City, Real Madrid, Roma, Juventus, Tottenham y M. United.

Los equipos que accedieron a la próxima instancia de la Liga de Europa son Brujas, Inter, Napoli, Galatasaray, Benfica y Valencia.

El sorteo de los octavos de final de la Champions se llevará a cabo el próximo lunes 17 de diciembre en Nyon, Suiza. Queda solo una plaza en el bombo por dilucidar: Olympique Lyon o Shakhtar Donetsk. Ambos se enfrentarán hoy en Ucrania y a los locales solo les vale ganar para pasar.