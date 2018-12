Juan Darthés fue internado de urgencia tras la denuncia por violación

Tras la denuncia de Thelma Fardin, Juan Darthés de 54 años fue internado de urgencia en la Trinidad de San Isidro. Según informaron desde laubfal.com esta mañana, el actor ingresó a la institución de zona norte por un pico de presión.

Fardin lo acusa de haber abusado de ella hace diez años en una habitación de un hotel de la ciudad de Managua, Nicaragua, donde estaban realizando una gira por la comedia musical “Patito feo”.

Frente a esta acusación el actor se limitó a poner privada su cuenta en Instagram y se borró de Twitter. Horas más tarde, decidió retomar su actividad en la red social del pajarito desde donde realizó su defensa: “No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme”, escribió.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018

Cabe destacar que desde que se empezó a especular con que se lo denunciaría, miles de usuarios de las redes sociales descargaron su repudio para con el artista.

“Una noche, me hizo que lo tocara y me dijo mirá como me ponés. Me tiro a la cama y me practicó sexo oral, me metió los dedos, y yo le decía que no. Me penetró. Yo tenía 16 y el 45”, contó Thelma en la conferencia de prensa.