Lucrecia Martel reveló por qué desestimó dirigir la película de la Viuda Negra para Marvel Studios

La cineasta salteña Lucrecia Martel reveló ayer que fue invitada por Marvel Studio a una reunión sobre la película de la Viuda Negra ya que buscaban a una directora que pudiera "concentrarse principalmente en el personaje de Scarlett Johansson". La directora de "La Niña Santa",y "La ciénaga" dijo que varios estudios están tratando de involucrar a más cineastas mujeres hoy en día.

"Recibí un correo electrónico de Marvel para una reunión porque estaban buscando directores para 'Black Widow'. Así que fui a la reunión. De hecho firmé esta cosa en la que no puedo hablar sobre esa reunión. Marvel y otros tales casas de producción están tratando de involucrar a más cineastas ", dijo Martel, según lo relatado por el sitio "The Pioneer".

"Creo que otra directora está haciendo la película (ahora). Lo que me dijeron en la reunión fue" necesitamos una directora porque necesitamos a alguien que esté más preocupado por el desarrollo del personaje de Scarlett Johansson ".

"También me dijeron 'no te preocupes por las escenas de acción, nos encargaremos de eso'. Estaba pensando, bueno, me encantaría conocer a Scarlett Johansson, pero también me encantaría hacer las secuencias de acción ", dijo Martel.

"Las empresas están interesadas en las cineastas, pero aún piensan que las escenas de acción son para directores masculinos. Lo primero que les pregunté fue si podrían cambiar los efectos especiales porque hay muchas luces láser ... Las encuentro horribles. También la banda sonora. "Las películas de Marvel son bastante horrendas. Tal vez no estemos de acuerdo con esto, pero es realmente difícil ver una película de Marvel. Es doloroso para los oídos ver películas de Marvel", dijo.

La cineasta luego bromeó -estaba hablando en una clase magistral en el Festival de Cine Jio MAMI de Mumbai-: "Pero en caso de que algo de esto vaya a estar en YouTube, me encantaría hacer la película de la Viuda Negra.