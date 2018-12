En un escrito, el hermano de Macri negó los sobornos: “En mi vida pagué una coima”

En un escrito, el hermano de Macri negó pago de sobornos. Gianfranco Macri, hermano del presidente Mauricio Macri, negó las acusaciones sobre presuntos pagos de sobornos en los corredores viales a través de un escrito presentado al juez federal Claudio Bonadio.

El hermano del primer mandatario sostuvo que no tenía poder de decisión en la empresa Autopistas del Sol ya que su participación accionaria no era mayoritaria.

Vale recordar que el juez federal había rechazado un pedido de prórroga presentado el miércoles por la defensa del empresario, con lo cual se presentó pasadas las 7.30 en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

En cuanto al padre del Presidente, Franco Macri, el juez resolverá si acepta un planteo de suspensión de la declaración indagatoria por razones de salud una vez que reciba un informe del Cuerpo Médico Forense que examinará al empresario.

Ambos fueron citados en una tanda de declaraciones ordenadas respecto a la parte del caso que investiga presunto pago de sobornos por parte de concesionarias de caminos viales y por ello se ordenó una veintena de nuevas indagatorias, entre ellas una vez más la del detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, que se extenderán hasta fin de año.